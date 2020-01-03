元 旦 寄 语 （2020年元旦）

文 / 叟声

一

巨龙惺狮凌厉腾，神州巨变世惊瞠；（1）

五星红旗耀瀛寰，先烈血染恆愐铭；

河山壮丽稳如磐，开国杰贤奠基功；（2）

世纪伟人大智勇，改革开放肇富礽；（3）

二三代彦踵增华，穩定发展国力蒸；（4）

四世精英励奋进，双百年标迈步骋。（5）

十四亿众戮同心，迎战时代新长征；

举国聚精搞创建，强国裕民捍和平。

二

一中原则世公認，任何势力难违更；（6）

九二共识定海针，承则浪静饽涛汹；（7）

华夷一统势叵挡，顺识时务乃俊雄。（8）

媚外挟洋妄分裂，蚍蜉撼树娥扑灯；（9）

珠联璧合康壮道，同心戮力奋耿程；（10）

神圣一票定前途，理性决择三思行。

领土主权社稷魂，破坏金瓯忾仇同；

殚力和统利两岸，民族大义共复兴。

［注释］

(1)惺狮凌厉——意气昂扬，奋起直追。

(2)功——指功勋、功绩、劝劳。

(3)世纪伟人——指邓小平。

(4)踵增华——即踵亊增华，意谓继承前人事业，並加以发展。

(5)励奋进——励精图治，砥砺奋进。双百年标——即两个百年目标。

(6)违更——违背改变。

(7)承——指承诺、認可。悖——违背。

(8)势叵档——大势所趋不可阻挡。

(9)蚍蜉撼树——大蚂蚁要摇动大树，比喻不自量力。蛾扑灯——飞蛾扑灯火，比喻自取焚灭。

(10)奋耿程——耿：光明。这句意指要同心合力，振足精神，为争取光明前程而奋斗。