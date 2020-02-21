Dragon Spike Volleyball 为新冠状肺炎捐款活动快讯

文 / 水中月





2020年鼠年，似乎是个多事之秋，新春佳节之际，武汉新冠状肺炎爆发，疫情肆虐，仅仅在数周时间之内，变成了全世界人见人怕的疫情。在中国，武汉新冠状肺炎如洪水猛兽席卷华夏大地，尤其是武汉和湖北各个城市，纷纷卷入疫情紧急防控状态，每天官方报道出的感染病毒人数和死亡人数极速攀升异常，牵动所有海外华人的心。

为了最大限度杜绝疫情的传播，为了让中国其他地区及世界各地受最小的影响，中国封锁湖北许多城市，这就是中国文化里“舍小家而顾大家”！中国各省市增派了许多医务人员前往湖北各城市医院帮忙，战斗在武汉及湖北各城市医院的医务人员们，除了跟时间赛跑抢治病人，他们更是缺医用口罩、隔离服、护目镜等诸多医疗设备。全世界各地的华人纷纷行动起来用实际行动支援中国武汉疫情爆发！由渥太华中华会馆和武大校友倡议，几十家华人社团参与的募捐活动正在进行中，他们将会募捐善款直接购买医用口罩和医疗设备，直接点对点援助湖北各大医院。

Dragon Spike Volleyball俱乐部教练组决定用实际行动参加、支持渥太华侨学界联合募捐活动！俱乐部的学员都是一群正值青春年少的华人青少年，通过这一募捐活动不仅仅可以捐得一些钱来帮助中国疫区同胞，更重要的是让他们有爱心、有善心，虽然他们在加拿大长大，但是中国根是断不了的，加拿大中国人应该帮助中国人，团结就是力量！

学员、教练和家长们于二月十一日周二班和二月十三日周四班分两次在排球训练前后举行了募捐活动，义工妈妈Queeny还打印出“武汉加油!中国加油！”的标语贴在体育馆外募捐处。学员们自觉而有序地参加了募捐活动，共计获得捐款：CAN$742.53，随后，Dragon Spike Volleyball向中华会馆和武大校友会合计捐出款项：CAN$1042.53。

人间自有真情在，爱心捐款暖人心！一方有难八方支援！我们生活在同一个地球村，帮助武汉就是帮助我们自己！大家一起努力，为中国武汉加油！相信疫情终将过去，待彼时鲜花将绚烂华夏大地！