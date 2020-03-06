[加拿大肝脏基金会专栏]不喝酒不吸毒的戴尔被诊断出肝衰竭

艾比（Abby）的父親戴爾（Dale），畢生致力於幫助人們克服對藥物的沉迷。25年多以來，他以不喝酒而在社區中廣為人知。因此，當人們認為他的肝病與酗酒或吸毒有關時，艾比覺得一定要為父親為肝病正名。

戴爾的故事始於2013年7月，他因腹部劇痛而去看家庭醫生。他痛得很厲害，醫生讓他立即去醫院。很快，戴爾被告知他已處於肝衰竭晚期，可能沒有多長的生命了。醫生說，肝臟的損傷相當嚴重。

在診斷後的反思期間，戴爾和家人意識到他實際上早在2007年就開始表現出肝衰竭的癥狀，但是在將近七年的時間裏，盡管好多次去看醫生，他的醫生從未檢查過他的肝臟，甚至在他出現了第一個非常明顯的癥狀——雙腳與腳踝腫脹後，醫生也沒有想過他的肝臟有問題。那時戴爾經常開玩笑說，他覺得自己“行走在面包上”。

家人還想，是否是戴爾在心理健康與戒癮領域的工作妨礙了他的及時診斷。“這成了家中一個日常的笑談，”艾比說，“因為完全不了解肝病，所以完全不需要擔心他的肝臟。”

那時，家人不知道的是，加拿大約有超過25萬人染有丙型肝炎病毒，而44%的人對自己的病情全然不知，戴爾就是其中之一。

戴爾的預後很不樂觀，他很快就被列入了移植等待名單。家人被考慮並被檢測成為活體肝臟捐贈者的可能性，但沒有人是合適的配型。在接下來的兩年中，戴爾頻繁進出醫院。他曾有數次幾乎接近找到配型的肝臟，但最終均未成功。在無數次看急診和長時間的住院過程中，戴爾一直保持樂觀的態度。他下定決心要活下去，下定決心要在一個難解的情形中活出最好的樣子。

盡管他的心態良好，盡管每個人都盡力而為，戴爾的健康狀況卻迅速惡化。2015年5月，他被診斷出腹部癌癥。就在那時暗淡的日子裏，一絲希望的火花燃亮了：癌癥診斷後一個月，戴爾接到了他一直期待的電話——一個捐贈的肝臟在安省的倫敦等著他！那天晚上，他與家人開車去醫院。第二天早上，戴爾接受了期待已久的肝臟移植手術。

似乎每個人終於可以松一口氣了，但是，康復卻並非一帆風順(待續)。