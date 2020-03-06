[OTTAWA天天中文学校作文选登] 多伦多之路

游志成 – Derek

咳，暑假这么这么快就结束了呀，我还想要再多玩更久一点。在暑假时，我去了许多好玩的地方，想去魁省那里冒险和溜索，那个真的很好玩！还在空中滑过了一条河！还去了一个小游乐场在渥太华，但没那么好玩，基本上都是给小小的小孩子玩的。我还去钓鱼，弟弟钓到的鱼最大，也还钓得最多，我们吃了新鲜的鱼，真的太好吃了。但是呢，我不是说一些小事情，我要说我最难忘的一个旅行。那就是我去多伦多的时候！我去的时候是7月18号，2019年。

第一天去多伦多的时候，我们很早就起来了，我们5点多的时候就起来了，爸爸说他喝了咖啡所以他睡不着，所以才那么早出发。我真的太累了但是我很兴奋因为我们要去多伦多玩好多好玩的地方，所以呢等我到车上的时候，我一点都不想睡，弟弟也是。我就看看风景之类。但是开了半个小时后呢，爸爸突然说，“呀，我好像忘了我的钱包”，结果我们又开回家，浪费了整整半个小时。还好之后就没有再回家。我们开了两个小时多的时候，爸爸说他很累，结果他就开到一个OnRoute，休息了半个小时。当爸爸在休息的时候，我们去吃了早餐，我们在Tim Horton买了汉堡，那个汉堡很普通，一般般的。我们回到车上时，我们还帮爸爸买了一杯咖啡然后就再出发。最后我们又在OnRoute里休息最后一次，然后就到了我的嫂子的家。那时候已经是10点了，我、妈妈和弟弟跟我的嫂子约好一起去加拿大的Wonderland玩，留着爸爸在他们家休息。我堂哥开了30分钟就到了。妈妈不玩因为她害怕，所以只有弟弟，嫂子还有我去玩，我们三个人约好，就玩最刺激的过山车，我是有一点怕怕的，但是还是说可以。然后呢我们就先玩了一个比较没刺激的过山车，我排了很长的一个队，等了大约20分钟，这个过山车叫“The Fly”。但是他有很多急转弯，快把我给甩出去了，这一个过山车坐了大约3分钟！然后，我们坐了一个叫“Thunder Run”，这一个过山车我排了15分钟的队。等我坐上去的时候，我知道为什么叫“Thunder Run”了，他的速度非常快，而且它在暗暗山里通过，里面还有不断的闪闪的灯一直闪亮，就像雷。这个我坐了3至5分钟。那个坐完后就吃了午餐。接下来，我们玩了“Vortex”，这一个真的好刺激，还会反过来，好多人叫得好大声，这个还会爬很高，然后再冲下来。后来，我们再去玩“Flight Deck”，这个过山车真的很乱，一下子翻过来，一下子往下，但是还是非常好玩。最后呢，我们玩了“Leviathan”，这是在Wonderland里最热门的，坐的时间也是最长的10分钟，这个开到90米高，然后会直接80度往下冲，这个我排了30分钟，真的好可怕！如果要是有更多时间的话，我们就可以多玩一会儿。最后呢我们去玩水，Wonderland那里有一个水上乐园但是有很多人所以没玩多久就回去了。

第二天，爸爸还想要休息所以那一天只是吃吃饭，睡睡觉，就完了。

第三天，我们去花瓶岛，开了三个小时的车、在那里，我们去坐船，有导游跟我们说有好几百年前的船沉在这里，这艘船可以被清晰的看到，等到的时候，我看到整艘船裂成一半。然后就到花瓶岛，那里真的好漂亮好美的风景。我们逛了灯塔，树林，还有好多被水制造的花瓶，那一些都要好几百年才做好的，真的好酷！那个岛走了２-３小时，在那吃了好吃的鱼排、虾、味道太好吃啦!之后去了一个湖玩了一会儿，然后就回来了。最后一天，我们跟多伦多和嫂子说再见，就回我们自己的家了。

今年的暑假过得真好，我真的很舍不得离开多伦多和我的嫂子，我永远都不会忘记这个美好的回忆！