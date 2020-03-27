[OTTAWA天天中文学校作文选登] 钓鱼

天天中文学校五年级 徐冬宇

那天是八月二十五日，星期天，天气非常好，晴朗而且没有风，也不太热，非常适合钓鱼。一大早，我们全家都起来做准备。妈妈和奶奶准备食物和水。我帮爸爸拿鱼竿和渔具。我特别带上了我“幸运”鱼竿。在大家准备的时候，我的小弟弟还在睡懒觉呢。爸爸把大家准备好的东西都放到了船上，然后爷爷和爸爸把船和拖车挂在汽车的后面，随后我们叫醒了弟弟，带上他出发了。

过了两个小时后，我们来到查尔斯顿湖公园（Charleston Lake Park）。湖边码头的风景很美丽。有清澈的湖水，蓝蓝的天，鲜艳的花朵和飞来飞去的蝴蝶，还有一只红色的蜻蜓停在了弟弟的头上。

吃过了简单的午餐，我们上船出发了。我们的目标是大嘴鲈鱼。我和爸爸在电子水上地图研究了几个可能有鱼的地方，我们开船去了第一个地方。钓了一会儿，我感觉有鱼在咬我的鱼钩，而且鱼竿还在颤动。我飞快的把鱼竿往回一拉，好重啊！有鱼上钩。我飞快地绞动渔轮，拉了又拉，终于把那条鱼给拉了上来，果然是一条大嘴鲈鱼！我非常高兴！后来我们又去了几个地方，我和爸爸分别钓上来几条鱼。钓鱼的时候，我们还看到了很多水上动物，其中还有一只百年的老乌龟！时间过得飞快，一眨眼天就快黑了，该到回家的时候了，我玩的非常高兴，而且也很激动。在回家的路上，我累的睡着了，而且还做了一个甜美的梦。梦中我钓着了很多鱼。这正是开心愉快的一天。