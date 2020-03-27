渥太华华人社团联合会、渥太华洪门民治党共同发起筹款呼吁

在过去的一个多月，渥太华华侨华人留学生通过各个渠道，捐钱捐物为中国（湖北武汉）等地抗疫。充分显示了渥太华华人华侨留学生爱国爱家的热情。

在我们渥太华的华侨华人当中，有居住超过一百年的家族，如早期移民的台山人，有在渥太华求学、工作、组织家庭的中青年家庭，也有风华正茂的留学生，渥太华是我家，我们生活在渥太华，我们热爱渥太华。

目前渥太华正面临严峻的局面。省政府已发布紧急状态通告，新冠病毒正在渥太华蔓延，我们关注到渥太华的医院必要的医疗防护用品的困难。渥太华的老人也面临着新冠病毒的威胁和生活被隔离所带来的问题。我们愿意为渥太华加油。我们联合发起支持本地抗击Covid-19捐款活动。捐款将全部用于为渥太华有关医院购买医疗防护设备和用品，为渥太华有需要多老人、留学生购买必备的防护用品。

我们的筹款行动得到渥太华医院的表扬和支持，渥太华医院系统为我们的筹款设立特别通道，也为各捐款人发退税收条。

洪门民治党和华联会共同捐款帐号为：

支票请寄：

葛方雯会计师事务所

356 Woodroffe Avenue. Suite 206,

Ottawa, ON, K2A 3V6

支票捐款收款单位为：FOCCO

电邮以下帐号(Etransfer)：

foccofundraising@gmail.com

密码：focco2020

谢谢大家。

请各捐款人清楚写明个人姓名（与SIN卡的名字一致）和住址，以便发放退税收条。

渥太华华人社团联合会、渥太华洪门民治党、渥太华台山同乡会、渥太华潮州同乡会共同发起筹款呼吁！

2020年3月23日