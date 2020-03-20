渥太华华人社区服务中心（OCCSC） 暂停办公室服务通知

为了响应安大略省宣布进入紧急状态的通知，渥太华华人社区服务中心将于2020年3月18日起（星期三）不得不暂停办公室服务，直到另行通知。在此期间，中心将通过电话、电子邮件、微信和线上平台继续为客户提供服务，我们的服务时间为周一到周五，早上10点到下午4点。

本中心联系方式如下：

电邮：occsc@occsc.org

网站：www.occsc.org

员工联系方式：occsc.org/our-staff/

中心总机电话：613-235-4875 (听语音提示）

微信公众号:

中文名称-渥太华华人服务

英文名称-OCCSC-OTTAWA

OCCSC客户登记员：

微信号OCCSC-SERVICE

我们将密切关注公共卫生机构的建议及其更新和指示。

我们把客户，志愿者和员工的健康与安全置于首位!作为一个对社会尽责的社区组织，我们知道支持公众同心协力防止COVID-19传播的重要性。

感谢您的理解，祝安好!

Sharon Kan 耿静惠

Executive Director 行政总监

Ottawa Chinese Community Services

渥太华华人社区服务中心