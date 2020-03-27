【新起点律师事务所专栏 】疫情当前，如何申请失业保险（EI）？

Employment Insurance (EI)即失业保险。当您失去了工作，因病休假，或在家照顾一位家庭成员时，这项保险计划为您提供了福利保障。

您与您的雇主双方都要为此计划缴纳保险费。从您的工资中扣除EI保险费是雇主的责任，并应该记录在您的工资单上。EI是由联邦政府通过Service Canada 支付的。

EI有多个类别，通常我们说的EI指的是普通失业保险( Regular Benefits )，是针对不是由于自己的过错而导致的失业人士。如由于工作短缺、季节性工作、或大量裁员所导致的失业。这些人士应该随时可以并且能够工作。

我有资格申请EI吗？

• 在您工作期间缴纳过EI；

• 不是由于自己的过错而导致的失业人士；

• 在过去的52周中，至少连续7天没有工作，没有收入；

• 过去的工作时间要达到要求的小时数；（这个数字取决于您所居住地区的失业率，截至2020年3月，渥太华地区要求为700小时，其他地区可查http://srv129.services.gc.ca/rbin/eng/postalcode_search.aspx）

• 您有意愿工作并能够工作，并且在一直寻找工作。(您需要纪录您接触过的雇主，包括您联系他们的时间)

以下情况可导致您无资格获取EI:

• 自愿辞职；

• 由于自己的过错而导致的辞退；

• 由于参与劳动纠纷（比如参加罢工等）而导致的辞退；

• 监狱关押。

什么时候、如何申请EI？

确保在您离开工作后的4个星期内申请。如果您延迟了申请，那您可能会失去一些原本应属于自己的福利。即使您没有收到来自雇主的ROE，您依然可以申请EI。您可以使用在过去52个星期内所做每一份工作的所有ROE。

可以亲自到所在城市Service Canada办公室填表申请，最方便的还是登录以下网址直接上网申请：http://www.esdc.gc.ca/en/ei/apply.page。

除了申请人的社保号（SIN Number），申请时还需要提供原公司的聘用记录（Employment Record）。有的公司提供的是打印出来的版本，有的公司则是直接将Employment Record发送到政府部门。

失业金可以拿多久？

根据各地区不同的失业率，失业金可以拿36至45周。Service Canada的网站上有最新的失业率、可以领取失业金的最多周数，每个月都会更新数据，链接如下：http://srv129.services.gc.ca/eiregions/eng/rates_cur.aspx。

按照目前（2020年03月）的失业率统计数据，渥太华地区失业率为4.3%，可领取失业金的最多周数为36周。其他地区数据请查看Service Canada网站。

失业金到底有多少钱？

失业金的额度是根据失业前52周工资的55%来计算每周可以领取的金额，最高上限为$562/周。需要指出的是，EI计入收入，因此也得缴纳收入所得税。

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