文 / 十月 Canada

我有一些能满足心的欢喜。

其一，我会盯着圣诞树上那些闪烁不定的小灯们，看它闪，它不闪，它一会儿闪，它一会儿等它闪完后再闪的欢快气氛。

几件挂饰一动不动地靠着松枝，缩小了体积的木头房子，冒充被风雪和低气温冻成形状的金属雪花，散着钻石的光芒。

彩球，金色与银色与红色。

各种单一的颜色凑在一起，望见顶尖处的松枝站得直挺挺的土豪金色的六角金星。金星并不闪烁，它以静止的方式展示精致。

其二，杯座镶金带花与杯身内外勾结匹配。那些手绘假花望向我，我望向它们，我们相视而笑与心照不宣，彼此热爱与心心相印。

是的，我正在与茶杯对话。

茶杯的美是勾画出来的，并且内外兼修。哪怕那些美是假装的，只要它不开口讲话，美好便是永存与永远。

其三，我读了这一段话：“我变迷惑了。言语总有迷惑的时候，可又不吐不快。不管我走哪条路，只要是往前走，我就得冲破点什么，冲出自己的路来。我滔滔不绝，我要冲破牢狱的大墙，就像分娩时的婴儿奋力冲破母腹的墙一样。如今，不打破旧的躯壳，不刻意寻找出路就不会有什么新的动态。”

这段话让我感到震惊，欣喜，和更多说不清的东西以迅猛的速度发芽。这种感觉的时刻让人小心翼翼，盼望不被外界的召唤惊醒。

其四，我打算做一款乳酪蛋糕，我希望这一款乳酪蛋糕是经典的。它朴素优雅，气质非凡。推开门可高瞻远瞩，入厅堂可俯首称臣。气质上不输于我，不超越我。

“味道不错，很不错。”我这样想。

我买了牛奶，鲜奶油，黄油，柠檬，与其他一些辅助物品。第一步，牛奶与鲜奶油与柠檬将熬制出意大利乳清干酪（ricotta）。

有了第一步，第二步便是落实。

其五，火炉里有假火苗东逃西窜，电台播放的钢琴曲慵懒悠然。只见四下无人，又见承欢膝下。

暗红色的烛台，磨砂白色的烛台，锃亮的玻璃珠的烛台。酒杯与酒，威士忌与龙舌兰与二十年的波特；心给予诺瓦尔·莫里索。

其六，念北方雨知时节。