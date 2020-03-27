【加拿大肝脏基金会专栏】当小麦克思的肝脏移植被疫情影响

學校停課，商家停業，社交停擺……疫情的蔓延令每個人都經歷著前所未有的不安與不便，而有些人，更經歷著生死的焦慮——小麥克思一家人就在其中。

三歲的麥克患有膽道閉鎖，一種因膽管受損引起的先天性肝臟疾病。膽管受損阻滯了膽汁流出肝臟，當腳汁引流無法恢復，便會在肝臟內淤積，持續傷害肝臟，導致肝硬化甚至肝功能衰竭。當病情發展至肝衰竭時，肝臟移植是最後的選擇。小小的麥克思就面臨著這一最後的選擇。

“麥克思是一個快樂的小孩，他喜歡笑，喜歡把快樂帶到任何地方。如果不是他鼓脹的小肚子，你不會知道他有這麼嚴重的疾病。”麥克思的爸爸拉維斯告訴CTV記者說。隨著肝病的加重，麥克思成了醫院常客，去年，他一共在醫院住了三個月的時間。而在今年一月時，麥克思病情急轉直下，必需一個新的肝臟。“我們一直知道肝臟移植是最終一步，一月份麥克思的病情惡化，被放到肝臟移植等待名單上後，我們就期待著移植可以順利進行。”

因為等待去世者捐贈肝臟可能遙遙無期，拉維斯決定自己做兒子的活體肝臟捐贈者。經過一系列的檢查，他於3月中被批準為麥克思的配型捐贈者。多倫多全科醫院的移植中心將手術（從拉維斯體內切除肝臟的手術，以及將肝臟移植到麥克思體內的手術）定在了4月16日。

正當家人迫切期待著這一手術的臨近時，新冠狀病毒在加拿大的蔓延導致多省宣布進入緊急狀態，為了全力應對疫情，某些非緊急手術開始被暫停。拉維斯了解到，自己捐肝的手術屬於非緊急手術，有可能被暫停！如果手術不能如期進行，麥克思的生命隨時危在旦夕。

“無法控制自己的孩子的安危，這對於每一位父母來說都是最可怕的噩夢，”拉維斯說，“那種焦慮與絕望無法用言語表達。”拉維斯甚至考慮去美國做移植手術，但是前往現時的美國做手術，也是困難重重。

正在一籌莫展時，他們收到到多倫多全科醫院的電話，告知他們麥克的思手術仍然在排期上，並未取消！“我們又有了希望，而醫院移植團隊的人對於手術如期進行也很樂觀。”得知手術未被取消的麥克思的家人非常高興。

拉維斯在自己的臉書上發了一張小麥克思的圖片，配文寫道：“我請求每一個人，請帮助拯救生命，待在家裏，我的肝臟移植手術差點因為新冠病毒而沒法進行了……請傳播這個信息出去，而不是出去傳播病毒。”

如果等待肝臟移植的小麥克思可以呆在家裏，我們每一個人都可以。心懷希望，花總會開，春天總會來。