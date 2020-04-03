[OTTAWA天天中文学校作文选登]我眼里的中国

成威廉

什么是中国？在我的眼里，中国是一个很大的国家，有广阔的国土，有许多的民族，有悠久的历史，有多样的文化，有美味的传统食品，还有多彩的传统节日，和令人惊叹的古代文物。

中国有悠久的历史。考古学家挖掘出很多文物，在这些文物上刻有古老的文字和图案。它们记录了关于战争、皇帝、武士、王朝等的历史，非常有趣。例如一个皇帝推翻了另一位皇帝的王位，或者一个强大的国王仅用一些简单而致命的策略和计谋就将整个国家占领了。我最感兴趣的是《三国演义》里的草船借箭的故事。讲的是诸葛亮在短短三天内为蜀国的军队拿到了一千多支箭。他是怎么做到的呢？他让国王为他提供一些稻草和船，他通过计算天象来筹划战术。他算出什么时候会出现浓雾。雾气渐渐升起时，他在船上树立很多稻草人，然后将船推向敌人。敌人发现后，以为船上有很多人，向船万箭齐发。大雾消散后，船返回，许多箭都插在稻草人的身上。于是诸葛亮就得到了很多箭，他把它们全部武装了自己的军队，在战役中大获全胜。

中国还有各种各样的节日，包括情人节、元旦等。但也有很多传统节日，例如农历新年、元宵节、端午节和中秋节，简直是数不胜数。这些节日的背后通常都有一个故事或某种历史。这些历史是历史学家和考古学家从挖掘出的文物和史书中找到的。

中国的传统食品非常美味，大部分与节日或文化息息相关。中国菜有令人惊奇味道，好吃得令你把菜一扫而光，迫不及待地要下一道。我最喜欢的中国食品有传统的手工拉面、米饭和各种炒菜、月饼等等。

那么，中国是什么呢？是你永远不会忘记的悠久历史、多样文化、各种美食和丰富多彩的节日。