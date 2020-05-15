来自大统华CEO的一封信

親愛的朋友們，大家好。

這幾天，天空藍藍的，草地綠綠的，冬天已遠去，有的地方已開始慢慢解封，感覺上2020像是要重新開始了。但這也是我們要最最最小心的時候，如果稍有鬆懈，一旦疫情回頭，那過去所有的努力就都白費了。

而在大統華，沒有比顧客和員工健康更重要的事了，因此我們領先佈置的防範措施，不但不會停下來，而且還會做更多。我們也會持續推出新的服務和活動，不忘初心，服務社區：

5/11開始，進入大統華，必須戴口罩

戴口罩，是阻斷病毒傳播最簡單有效的辦法，只是之前很多朋友都買不到。我們運用採購優勢，很早就進口了大量口罩，但必須優先捐助100萬片給全國各地醫療最前線，還必須先把5,500名員工武裝起來，以確保購物環境和工作場所的安全。

全國各地大統華，現在都有口罩賣

直到兩週前，我們終於行有餘力，能源源不斷賣口罩給客人了。現在到每一家大統華，都可以買到符合中國出口和加拿大進口質量標準的口罩。

分店內貨架通道，將改為單向通行

為了加強保持身體距離，我們會把該做的事做到最好，也請大家負起責任互相保護，保持移動、不扎堆，一起來創造安全有序的購物環境。就算有政府部門的人來檢查，也都合標準，這樣才會讓購買日常生活所需更方便。

延長營業時間，分散購物時段

為了減少大家排隊之苦，我們在許多分店提早或延長了營業時間。每家分店營業時間略有不同，請上大統華官網查詢https://www.tntsupermarket.com/

“網上下單，到店提貨”全國21家分店開跑

這是我們推出的新服務，超方便、零接觸、免排隊。手機輕鬆下單，自選時間提貨；車開到停車場，货品直接装入后备箱；不用排一條龍，馬上來馬上走。你試試看www.tntsupermarket.com/click-and-collect.html

信用卡感應式付款，金額上限提高至$250

現在大家出門的次數少了，但每次買的東西多了。提高感應式付款上限，為的是減少觸碰刷卡，更安全方便。

歡迎參加“大統華宅家烹飪視頻大挑戰”

讓大家宅在家裡，吃好、玩好、不無聊，不限廚藝高低，只求陽光正面，入選就可獲得$100禮卡喔。

Tina Lee 李佩婷

CEO

T&T Supermarkets