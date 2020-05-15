【OTTAWA天天中文学校作文选登】露营趣事

林靓瑶

去年暑假我去了很多地方，做了很多事情，非常开心。但我永远都忘不了是我们和朋友们一起去魁省露营。

这一天天气晴朗，我一家跟我朋友的一家一起出发去露营，这是我第一次露营，所以我非常兴奋。一路上所见，到处都是美丽的树，绿色的草，漂亮的花，这些美景让我终身难忘！但是不一会儿我就开始后悔了，因为到目的地有三个半小时的车程，比我想象的还要长。再加上人又多，在车上挤得我都想吐了。经过三个半小时的折磨，我们晚上终于到了村社。我要住三天的村社和我想的完全不样。村社非常干净，有两层楼，全是木头建造。更让人惊讶的是这儿没有电，灯是燃气灯，连冰箱都是燃气的。妈妈们忙着做各种各样的美食，爸爸们也在忙着搭建小孩子要玩儿的帐篷。妈妈们很快就端出了食物来，就在同样的时间，爸爸们高兴地进来说帐篷已经建造完了！吃饭时，我们说说笑笑，没过多久，孩子们就东倒西歪地睡着了。

第一天晚上大家都还没适应村社，蚊子太多了，所以都没睡好，我一大早就醒了，匆忙的去叫其他的孩子，他们还在沉睡当中，我就大声地喊道“起床了！”“起床了！”，他们被我的喊叫声惊醒，但也高高兴兴地起床了。我们刷完牙洗完脸后就都躲到了帐篷里，玩儿了很多的游戏，最后想不起更多有趣的游戏，刚好午时到了，我们都饿极了，快速地跑进了村社！回去后，大人们都急着跑上跑下像是在找东西，都还没看见我们！“喂”！我们喊道，“你们在找什么？”他们一看到我们就严肃地走了过来，叫到“在找你们啊！”把我们拉到一边，跟小孩子说了很多规矩，最后我们松了一口气，还好没挨骂。吃完午饭后，我们换上了游泳衣，准备去湖里面游泳。我们来到湖边，只见湖水湛蓝，非常美丽，我和其他的孩子们“扑通”“扑通”都跳进了湖里，游了一会儿后，一位妈妈突然叫到“孩子们，快点出来，水里有蚂蝗！”我们一听，吓得一下子就慌慌忙忙逃到了岸上！还好没人被蚂蝗叮着！真把我们吓坏了，回到村社后都在后怕！洗完澡，吃完饭后就不早了，因为昨天没睡好，我们带着这美好的回忆都迷迷糊糊地睡着了。早上起床后，我们来到了另一条河，这条河比昨天的都要大和宽一千倍，一万倍！我们正好来了六个人，就组成了三个人的组，一上小船就开始比赛谁先到河流中间。我们小组还没开始出发，一抬头发现另一组已经到了河流的中间，都在回来的路上了，我们简直不敢相信自己的眼睛，他们实在是太快了，我们都还没到河流中间！我们想了想，最后决定认输，我们可不想输的太难看！他们一听到我们认输的理由就开始大笑起来。这一天过得好快呀！

三天的露营很快就结束了，但是这儿的鲜花，绿草，小鸟和蓝天给我们留下了美好的回忆，小朋友们的欢声笑语更使我们终身难忘！