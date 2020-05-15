退出100多斤俱乐部

文 / 十月 Canada

急匆匆吃完饭。昨天下决心今天必须吃米饭的事，最后关头我不顾“我就是要明天吃米饭”的誓言。

为什么是急匆匆。

我做了50个深蹲，练了15分钟腹肌，特别饿。喝完一杯水以后我不想等着一会再吃东西，我立即要吃。

菠菜我买的是盒装不需要洗不需要切的，香肠取两小根，这个需要切小块。早就煮熟备用的我看着特碍眼的面肠粉，东西们那么一混搭炒，这样吃起来真是很好看也很好吃。

在即将退出100多斤俱乐部的前日，我须加把劲儿，把吃掉的这些热量消耗掉。164cm，50kg,一年时间磨磨唧唧减重18斤，这并不能使我快乐。

我距离“瘦成一道闪电”还有几步路。

《若有所思》

今年的春肥我还没有来得及去买，店铺就纷纷关门了。我想要不然我网上定购门店自取，可我又一想，要不然先拖拖再买。

开车两分钟的路途对于很懒的我来说，能拖就拖。最后一刻，我要等待最后一刻在脑海中不停地催促着，到那时，我再去买春肥。

意大利面肠粉我还得吃几天，我把一包都煮好了，一包是一磅（九两）。我吃了三天了，还余下三天的量。

芦笋和面肠粉掺合着一起吃，也许不是最完美的组合，没有最完美的组合。意大利面肠粉，配芦笋和香肠，和眼前的绿草地，这是完美的组合。

与一副若有所思的神气。

《西兰花和意大利面肠粉》

相对于spaghetti，我也喜欢吃Rigatoni。

我觉着它和那些长面条不一样，和那些短面条也不一样，具体哪不一样我也没有把握完全说清楚。我嚼着吃它的时候，那个面粉的韧力让我满心欢喜。

买西兰花的时候，我觉得最近我应该吃一点西兰花，这是买它的理由。

如何搭配好西兰花又让我一番曲折。在它开始泛黄的最后一刻，我没有扔掉它，我又不知道除了它和牛肉搭配在一起的时候的样子最美，我还可以拿它怎么样。

牛肉西兰花是老外们喜欢吃的一道菜，虽然我认为那道菜很土很跌份儿。

我更喜爱西兰花独自的时候，它只属于它自己的时候。那一时候，它带给我的味觉享受是纯粹的。但是没办法，我挑了几只棕色的小蘑菇出来，我买得太多了。

就这样，我一手毁掉了西兰花的独有时光。