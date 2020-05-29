【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的暑假

六年二班 江牧芸

我的暑假很好玩。暑期是我最喜欢的时光。

星期一到星期五，吃完午饭以后我会吃冰淇凌或冰棒。我最喜欢吃冰棒，因为外边的天气很热，吃完冰棒后我觉得很凉快。在暑假期间，快乐的事情有很多，包括周末和朋友聚会吃饭，玩恶作剧，复习测试。其中，我最喜欢的事情是和朋友们一起过夜。我们会玩枕头大战，谈论生活，等到午夜的时候我们会吃宵夜，一直玩到三点左右我们才会去睡觉。

今年暑假，我们一家去了西雅图和渥太华度假。

西雅图有很多好玩的地方，音乐体验博物馆是其中之一。在这里，我体验了很多不同类型的音乐。比如吉他和著名的流行音乐。除此以外我参观了很多好玩的不同主题的展览。每个展厅里都有很多不同种类、栩栩如生的道具装饰。印象深刻的有恐怖电影展览，有些人看到那些可怕的展示物，比如带血的死人就会吓得尖叫。Montreal火车是很特别的单轨火车。这个火车的轨道是架在空中，我们坐在火车里可以欣赏到美丽的城市风景。太空针塔在Montreal火车旁边。太空针塔的最高处被透明玻璃围起来的。太空针塔是一百八十四米高。我看到了城市、大海、房子景色很美。你可以在玻璃上躺下来。站在透明玻璃上，刚开始让我觉得很害怕，以为感觉你会掉下去。当站上一段时间，我感觉很正常就不再害怕。

这就是我的快乐暑假时光。我迫不及待地期盼下一个暑假的到来。