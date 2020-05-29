中華人民共和國第十三届全国人大三次会议审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》。

国家安全是国家生存发展的基本前提，关乎国家核心利益。现实情况是，2019年香港“修例风波”以来，“港独”和激进分离势力活动日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级，外部干预势力和“台独”势力赤裸裸地加大干预香港事务，严重危害香港公共安全，严重挑战“一国两制”原则底线，对国家安全构成现实威胁。全国人民代表大会根据宪法和香港基本法的规定，从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是维护国家主权、统一和领土完整，筑牢“一国两制”制度根基的必要举措，是保障香港长治久安，防范遏制外部势力插手干预香港事务的必然选择，合理合法，势在必行。

我們海外的華人華僑希望看到香港的繁榮安定，我們希望看到香港的營銷環境繼續保持平穩。使香港居住的加拿大公民的工作生活環境得到保障。我們堅決支持中國政府就香港的安定繁榮所做出的任何法律決議。在此我们敦请海外华人华侨，积极签名支持全国人大实施制定《国安法》的法律政策，为香港的繁荣、稳定、发展打下坚实的基础。

该活动由渥太华中国和平统一促进会王辉会长、渥太华华人社团联合会卢红民主席

渥太华洪门民治党詹明亮主委、渥太华加华文化中心孙毅主席共同发起呼吁

回執確認書

致：渥太華洪門民治黨：

本團體/個人確認署名“渥太華華僑華人公告”

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