文 / 刘福琪

加拿大疫情虽然来得较迟，但是一旦来到，就险风恶浪，气势汹汹。

大灾倏至，加拿大倏感医疗资源严重匮乏：医院医药、医疗设备、医务人员，无不匮乏。为了急速充实医疗队伍，加拿大卫生部号召退休医生护士返回岗位。没想到，仅仅24小时，安大略省就收到5000多份简历，卑诗省收到的简历更多达7000多份。这两个数字，当然不会是两省退休医务工作者的100%，但肯定是大多数甚至绝大多数。许多积极应征者白纸黑字写在简历上的肺腑之言，尤其感人肺腑：“只干工作，不要工资”；“甘当义工，分文不取”；“希望只考虑我的岗位，万勿考虑我的待遇”；“本人虽年过七十，但精力充沛，经验丰富”……

许多网友激情点赞：“抗疫就是抗战。退休医生护士重返医院，这是退伍老兵重返战场”；“与新冠病毒打恶仗，老年人是风险最高的群体，退休医务工作者本身都在高风险群体中啊”；“凶险节点返回凶险岗位，退休医生护士们，将义工之‘义’阐释到登峰造极”；“英勇的逆行者，你们是加拿大人的杰出代表”……

突然想起一个人来，我问老妻：“不知娜达莎应征了没有？”

娜达莎是我们在游泳馆认识的一名白人老太婆，二战期间，曾在加拿大某战地医院任急救科护士。退休以后好多年，只要有力所能及的义工信息，她必自告奋勇。别看走路慢慢腾腾，拄个小拐棍，一进泳池，蛙泳、仰泳、自由泳，如鱼儿入水般自如。

妻说：“大有可能报名应征了，但不大有可能获得批准。”我深以为然。其仁可旌，其诚可感，但年岁太大了——高龄九十二啊！

（原载于2020.4.2《今晚报》）