【新起点律师事务所专栏 】新冠疫情下，设立长效授权委托书的必要性

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新冠疫情日益严重，每个人都有被传染的风险。一旦确诊，将被强制隔离或住院治疗，更有甚者可能丧失民事行为能力。在这些情况下，当事人很有可能不便或不能亲力亲为办理个人财产事务，那该怎么办？设立长效授权委托书（Continuing Power of Attorney）。

长效授权委托书的用途和当前必要性：

根据安省的《替代决定法案》（Substitute Decisions Act），任何有民事行为能力个人均可签署一份长效授权委托书，委托某一人或多人为其受托人，代为处理个人财产相关事宜。当一份授权委托书包含了清晰的授权事项，授权人有民事行为能力做出该项授权，且授权委托书通过法定程序被签署，见证，该授权委托书即发生法律效力。

如没有设立长效授权委托书，当一个人丧失行为能力，家人或相关利益人需要向法院提出申请，由法院确定代为管理丧失行为能力当事人的个人财产事务的人选。这个向法庭申请过程，需要耗费大量的财力、精力和时间，尤其在当前疫情下，法庭已基本停滞工作，有效的法庭资源仅留给刑事案件和家庭法紧急事务。

长效委托书与普通委托书的区别？

委托书中的委托人（Grantor）和受托人(Attorney)的法律关系基于普通法中的代理原则。在代理原则下，当委托人丧失民事行为能力时，其签署的普通委托书也自动失效。但是如果委托人设立的是长效委托书，即使委托人丧失民事行为能力，长效委托书继续有效或在很多情况下，在委托人丧失行为能力那一刻起长效委托书才生效。

何时长效委托书生效？

委托人可以根据个人情况和委托书用途，设定何时生效。

• 签署即刻生效：即签署后立即生效，委托人和代理人同时都有权办理委托人的财产事务。

• 未来生效的委托书，即签署之后委托书尚未生效，其生效日取决于特定事件的发生，比如委托人丧失行为能力或者某特定日期。

授权委托范围？

根据安省《替代决定法案》，除设立遗嘱外，委托人可以授予受托人委托人在有行为能力时的所有财产处置权。当然，委托人也可以根据个人情况和委托书用途，限制受托人可以行使的权力范围，比如不得处分某些特定资产。

长效委托书的签署和见证要求：

委托人应该在至少两名见证人面前签署委托书，每位见证人必须在授权人面前签署见证人姓名和日期。见证人不得是与委托人有特殊关系的人，如其配偶、子女、受托人或其配偶、或未成年人。

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