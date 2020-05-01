文 / 十月 Canada

亲爱的艾丽，

我想告诉你一件事儿，这让我感到被你吸引，很多很小的事与很大的一件事。

说很多很小的事儿。你看菜单的时候，我觉得我喜欢你，喜欢你看得懂菜单。对我来说，其中有一些古怪的词，词有古怪的意思。有些意思也许你与我一样，不是完全理解了。

比如pastry（糕点）这个词。

这个词让我瞬间想到有一大群人（party）在一起嗷嗷地笑。但是你不会这么想，你知道pastry的意思，不过是它的名字。所以，你为我们点了好吃的甜点；你知道很多的如此的名字。

所以，我喜欢你，这是一件大事儿。

您的真诚的，

十月

《方便面轶事》

去超市之前想要不要买一包方便面，做一回复杂化的方便面吃。比如加菜、加蛋、加高级海鲜的，就像游走江湖时候看见的网红照片里的那样的方便面。

去了超市，站在方便面货架前好久，拿两包放购物篮里又放回货架，犹犹豫豫地想:“买么？买一包么？买两包么？”没想好之前，来来去去由货架到购物篮之间折腾好几回。

又认真想了想，觉得我应该放弃买方便面，就放弃了。我给出了理由，吃方便面的日子，暂时还不成熟。我可以再等等，等到心所想与执行力统一。

也许会有这么一天。

《四月》

我们不停地吃东西，不停地打开冰箱门看那些好吃的东西。我们需要克制吃东西么？不需要，我们需要克制出门。

油价这么低了。

我最后听说的数字说6毛多，还是几天以前的消息。我倒也不盼着油价保持在低位，不能出门，怎么怎么低又怎么样呢……

数字表达出来的是其他的东西，其他的令人慌张的意思。