【加拿大肝脏基金会专栏】给予星期二：给予与感恩

“給予星期二Giving Tuesday”是一項全球性慈善運動，鼓勵人們幫助他人，將公益善行作為日常生活的一部分。自2012年設立至今，這一運動激發了數以億計的人的回饋及捐助的善舉。

往年，這一運動日設於聖誕購物季的“黑色星期五”與“網購星期一”之後的星期二舉行，推動在年底節假日期間的捐贈熱潮；今年，因為席卷全球的新冠疫情，一項應急的“給予星期二”運動，將於5月5日的周二舉行。

新冠病毒疫情在短短的幾個月內發展為全球大流行，令各國包括加拿大在內的醫療保健系統不堪重負，數百萬弱勢人群需要支持；而因為經濟所受的重創，靠募捐為資金來源的非營利機構也陷入前所未有的困境。作為對疫情引發的空前需求的緊急響應，這一次特別的“給予星期二”運動，倡議全球捐助及合作，推動慷慨義舉、全民參與、商業捐贈與慈善活動，為非營利機構提供支援。

如何參與“給予星期二”運動

您可以幫助宣傳、捐贈物品、捐贈善款、作誌願者。無論您貢獻的是時間還是財物，您的慷慨善舉都是對您所關註的慈善事業及困境中的人群的支持。以下是一些供您參考的參與方式：

· 捐款給您認同的慈善機構或籌款活動，以支持這些機構幫助有需要的人；

· 查找當地的籌款活動或者社區活動，與其他誌同道合者們一同參與活動；

· 與鄰居分享友善，互相幫助；

· 表達對抗疫前線的醫護工作者、服務提供者和其他必要工作者的感激；

· 使用社群媒體為“給予星期二”活動宣傳！請使用“#GivingTuesdayNow”標簽。

· 在討論捐贈與給予的話題時，使用“#GivingTuesdayNow”標簽。

· 在您的社群媒體如Facebook或Twitter上，或者微信朋友圈中宣布您參與“#GivingTuesdayNow”運動。

支持加拿大肝臟基金會的前線

作為世界上第一個致力於支持研究與教育所有肝病的成因、診斷、預防與治療的機構，加拿大肝臟基金會通過推廣肝臟健康、提升公眾對肝病的認知與了解、籌款資助研究、支持受肝病所困者，令肝臟研究變成拯救生命的工具。五十多年來，有賴於企業、社會及個人捐贈者的捐助，我們得以為受肝臟疾病影響的加拿大人提供支持與服務。目前的疫情令籌款活動廣受影響，我們急需資金支持，以維持一些必要的服務項目，如全國免費的肝臟健康熱線，為那些受肝病影響的人提供所需要的咨訊。我們的肝臟咨詢熱線，是為肝友們提供服務的前線。請訪問www.liver.ca，捐款支持我們。