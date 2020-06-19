[OTTAWA天天中文学校作文选登]我的业余爱好

常凯文

我有很多业余爱好，比如说打冰球、弹钢琴、踢足球、打羽毛球、滑冰和滑雪等。虽然所有的这些都是我现在坚持的爱好，但像弹钢琴和打羽毛球都跟上课一样，一点都不业余。因为我每周要参加三次羽毛球课，每天被要求弹一个半小时钢琴，这也太辛苦了！而且打不好弹不准还要被批评，这也太累了。所以今天我要给大家介绍我真正的业余爱好，那就是滑雪。

我从四岁开始学滑雪，感觉滑雪比滑冰好学。因为滑冰摔到冰上很痛，但滑雪摔倒不觉很痛，而且学滑雪又不用费力，跟坐车一样很舒服。所以，我逐渐地爱上了滑雪。每年冬天都去滑，又不用比赛，就为了好玩。其实滑雪也有很大的挑战。开始，我只敢滑绿道，逐渐地我试着上蓝道。现在我就喜欢滑黑道，感觉跟坐过山车一样刺激。

另外通过滑雪，我也增加了自己的自信心和交往能力。当和爸爸妈妈一起滑雪时，爸爸经常夸我是个不倒翁，妈妈夸我像个小教练，因为是我教她滑雪。她说我教得很好。过去两年我一直参加学校组织的滑雪活动，跟同学们一起交流，享受滑雪的乐趣。中午一起吃布丁，真的是太有趣了！

我爱滑雪，我爱加拿大的冬天！我已经梦到了自己在滑雪了。今年的冬天来得早，我的梦想就要实现了！