至今怀念李老师 ——“恩师谱”系列之四（上）

文/ 刘福琪

解放以前，我在河北省定县城内仓门口小学念书一年半，教音乐和体育的那位女老师留给我的印象最深也最美。老师姓李，那时学生不能问老师的名字，老师也不告诉学生自己叫什么。一年四季，李老师总是旗袍，深浅素艳，大花小花，根据季节与天气而相宜变换。肤色微黑，不施粉黛，短发过耳，爱笑，两个深深的酒窝好像固定在嘴角似的永不消失。

李老师不大适合教体育，不知为什么，校长偏偏安排唯一的女老师担任全校四个年级亦即四个班的体育课。好在没有任何体育器材，用不着做任何示范动作。每堂体育课，四个年级的体育课，变着花样做游戏：丢手绢，找傻瓜，耗子过街，老鹰抓小鸡；要么接力跑，学生按单双号分成两列，院东台阶为起点，院西小门为终点，从头至尾，一个接一个。体育课上，李老师经常不自禁咯咯地笑，引逗得没课的老师们不自禁走出办公室。她笑学生们，老师们笑她。

大家都盼着上音乐课。李老师的嗓子又脆又甜，不知道跟她爱吃定县本地产的绿皮红心水萝卜有无关系。李老师教的歌曲，以今天的政治和思想标准衡量，瑕瑜参半。有的仍可取，有的堪商搉，有的就该否定了。《大饭桶》歌词四句：“从前有一个大饭桶，科学知识全不懂。老天下了一场雨，他说是老天爷伤了风，伤了风。”——鼓励孩子学习科学，美学价值永存。《小徒弟》也简单易学：“你猜猜，他是谁？他是煤铺的小徒弟。又担煤，又挑水，人家叫他煤黑贼。”——这不是在宣扬“万般皆下品，惟有读书高”吗？

教唱《松花江上》之前，李老师首先讲了一个故事。张学良的东北军撤到陕西后的某一日，一个文工团前来慰问演出。一曲《松花江上》，唱得东北军将士泪流满面，泣不成声。当台上几十名演员含泪高唱“爹娘啊——，爹娘啊——”时，台下哭声震天。枪举起来，臂举起来，口号声如巨浪滔天，如狂风大作。

“打回老家去！”

“不作亡国奴！”

“向日本鬼子讨还血债！”

不分军人和百姓，不分演员和观众，青筋暴突，热血奔涌，爱国激情把所有在场人的心紧紧凝聚在一起。

故事讲罢，开始教唱。有刚才鼓荡起来的激昂情绪作基础，随着李老师珠圆玉润的乐音和凄婉悲怆的节拍，同学们全身心进入浩渺无垠的艺术境界。

“什么时候，才能够欢聚在一堂”，这撕心裂肺的最后一句呼唤，余音袅袅，在岑寂的校园上空久久飘荡。

后来我想，李老师可能不知道，这首悲壮歌曲的作者张寒晖，正是河北定县人，祖祖辈辈就住在距她教歌的教室五里之迩的西建阳村。后来我又想，李老师可能更不知道，张寒晖是在西安八路军办事处创作这首抗日歌曲的。如果李老师知道而毅然决然教学生放声高歌，那么我对李老师就不仅是喜欢和热爱，而陡然增加了钦佩和崇敬。敢在国民党磐踞的地盘，在青天白日旗下，全身心投入地教唱共产党人谱写的音乐作品，那是需要勇气和胆量的呀！

从八九岁时学会这首哀婉凄楚又回肠荡气的救亡歌曲到于今，七十余年间，只要不干扰别人，我得便就唱，常常感动得自己热血奔涌，热泪盈眶。

定县城改天换地以后，李老师接替区老师担任了我们班主任，并教我们语文课。万万不料，班主任没当完一学期，语文课没教完多少篇课文，我就给李老师惹下了滔天大祸。

（《中老年时报》2019.5.21）