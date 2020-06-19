[加拿大肝脏基金会专栏]研究警告：“低风险饮酒” 也会带来严重后果

過量飲酒的危害廣為人知——可引發肝臟疾病、心臟疾病、中風、高血壓以及癌癥等慢性疾病，還會影響免疫系統、記憶力、心理健康及社交。那遵循“加拿大低風險飲酒指南”的建議量飲酒，是不是就會安然無恙呢？

加拿大一項最新的研究指出，適量飲酒者仍然易患酒精相關的癌癥和其他疾病。

這一研究分析了2014年卑詩省的飲酒數據、入院數據及死亡數據，得出重要的發現：因酒精引致的癌癥死亡中，超過50%的人的飲酒量在“加拿大低風險飲酒指南”建議範圍內或是已經戒酒。此外，在與酒精有關的受傷死亡中，38％的人的飲酒量在風險飲酒指南建議範圍內。

加拿大毒品使用與毒癮研究中心於2012年公布的“低風險飲酒指南”，建議成年女性每周飲酒不超過10杯標準份量，男性15杯。每杯標準份量約等於341毫升的啤酒，或者142毫升的葡萄酒，或者43毫升的烈酒。加拿大這一指南的建議飲酒量，高於許多發達國家如法國、英國、德國和美國建議的低風險飲酒量。

此項研究的主導研究員、維多利亞大學加拿大毒品使用研究中心的謝柯博士（Dr. Adam Sherk）表示，研究的結果表明，即使遵循“加拿大低風險飲酒指南”的建議，適量飲酒，也無法幸免於酒精傷害；而加拿大的這一飲酒指南所起到的防護作用並不大，無助於預防因心臟病、中風和糖尿病而導致的死亡。研究還指出，除了導致癌癥及意外傷害，適量喝酒者也會出現肝臟和胰腺疾病、結核病和下呼吸道感染等健康問題。

“總而言之，如果您喝酒，無論喝多少，都是在增加您患癌癥及患其他多種疾病的風險。這一點非常明確，”謝柯博士表示。謝柯博士及其研究團隊建議加拿大借鑒荷蘭的飲酒指引：盡量不飲酒，若要飲酒，每天不超過一杯。

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