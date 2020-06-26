【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的业余爱好

龚欣妍

每个人都有自己的爱好，有人喜欢养猫养狗，有人喜欢运动旅游，有人喜欢弹琴唱歌……而我最喜欢干的事情是画画和游泳。

我很喜欢画画，用各种颜色的笔和纸。在我家的墙上挂着很多我画的画儿。每画一张我就觉得自己进步了一点。我是从四年级开始喜欢画画的。刚开始的时候我觉得画画是很难的一件事情，但是因为喜爱，我坚持了下来。慢慢的，画画儿对我来说越来越容易了起来。

我喜欢画画因为它是我表达自己的一个很好的方式。如果我高兴，我的画就会是令人愉快的。如果我伤心，那么我的画就会是令人悲伤的。我也可以用颜色来表达自己。我高兴的时候就会用明亮的颜色，像是红色、黄色和橙色。而我伤心的时候更多的会用暗的颜色，像黑色、灰色和咖啡色。画画可以让我快乐，也是我发泄坏情绪、释放压力的一种方法。

画画的时候我可以充分发挥我的创造性，给我的想象力插上翅膀，让它尽情的发挥。就像是我有一个完全属于自己的世界。这个世界里有美丽的仙女、恐怖的怪物、会飞的小猪、爱唱歌的美人鱼和能画出彩虹的独角兽。也许别人看来，长时间地坐在那里画画可能是很无聊的，但是对我来说，所有想象里的景色都会随着画笔呈现在纸上，简直太有趣了！

我的另外一个爱好是游泳。每个星期天我和妹妹都有游泳课。妈妈爸爸也会常常带着我们姐弟三个一起去游泳。对我来说，游泳不止是个很好的运动，也是我们的一个家庭活动。游泳也可以是一种治疗方法。我前一段时间背疼，妈妈带我看医生后，发现我的腰椎上有一个小小的骨折。Physiotherapist要我坚持游泳，它可以增长我的肌肉力量，更好的保护我的腰椎，早日恢复健康。

刚开始学游泳的时候我很害怕。每次进到水里就会幻想着有鲨鱼和怪物来抓我。爸爸就常常拉着我的手在水里慢慢的走，让我知道泳池里是安全的，没有怪物。我慢慢的克服了恐惧，爱上了在水里自由自在游来游去的感觉。现在我是家里游泳最好的。我已经可以教妈妈怎么游泳了。

虽然游泳是一年四季都可以进行的运动，但我最喜欢的还是在夏天游泳。今年夏天我和朋友一起去Ottawa River游泳。在河里游泳跟在泳池里游是完全不一样的感觉。一边游泳，一边看着河边的风景。真是让我难忘的经历。

画画和游泳是我最喜欢的事情，我想我会一直喜欢下去的。