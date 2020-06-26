文 / 十月 Canada

我内心险恶的时候，人间便是险恶的。

这话咋听起来有点儿怪味道，如五月天的多伦多突然间下起雪那样，得容我细细品。我拿起一颗怪味豆放嘴里嚼起来，初遇嘎嘣脆酥香的瞬间，我有些不知足，觉得如果这时候平添一杯淡酒，那味道之美便与我一同浮夸起来了。

这时候电话响起来，一看是苏胖子打来的，我犹豫了一下，但还是接了电话。

“不知道接电话方便么？”苏胖子操着她的苏州腔调。隔着屏幕我觉得我都能看见她的那张胖脸，一颗硕大的痦子镶在她的左脸蛋白上。

一副真诚与假意瞬间产生出来的矛盾的嘴脸，顺势左右着我们话语中的虚虚实实。

“接你的电话总是方便的。”我很憎恶自己说出了违心的话，但这话让苏胖子听着又是那么暖。

“我有几个问题想问你。一是你哪来的那么大的力气抬起了官官家的大花盆的？那个花盆看起来可是真沉。还有一个问题，那天你和谁一起去的官官家？”苏胖子一口气说完话，紧跟着她干笑了一声。

我以为这声干笑缓解了她的尴尬。

“怎么想起打电话的，有事情？”我没有回答苏胖子的提问。我不可以随着她的提问回答她，这种提问在我看来太愚蠢了，我自然是不能跟随愚蠢而向更愚蠢的方向行进的。

那我便只好做引导话题的人。

同时我又想着，无论我厌恶这个人什么，今后总是有碰面的机会。有官官在，我是错不过去她的。还有，就算是对待一位此生再不与相见之人，那收场的这天，也应该有美好的结尾。

“去公园看花么，去拍照片，还有集市很热闹的。去么？”

“今天去，想几点去？”

“现在就去。”

与苏胖子对话之余，我感觉自己正在面对内心最光明的新区。那是一处阴暗而阴郁之地，我不曾让这一束光暴露在外部的光亮下，光亮下的女子太多，女子多的地方，分裂也多。

但它是光明的，与光芒四射的。

“我去接你，一会见。”我答应了苏胖子去看花，她还约了官官一起。

我不否认，我对于看花的喜爱的这件事，可我又厌恶这一切与苏胖子的所有之处。我多希望自己可以呆在家里一边寂寞着，一边又细细品春。

我向着自己的内心微笑着，我仍旧比较赞同我有内心险恶的瞬间，我愿意与这种险恶相拥，这使我感到真实。

人间险恶这种事儿，如同这会儿的雪花飘飘，它诉说着有五月天飘雪这种事。

正在听陈奕迅的《我们》，突然想到我听不见他原始的口音。我由着自己继续想：想一个人无论说起话来口音多重，他唱起歌口音就都跑没有了。是音乐的力量么？是节奏包容了他的重口音么？

我觉得都不是，是我们有时需要与掩盖肩并肩快乐着，不想着追溯掩盖下的险恶。

不追溯，我内心有险恶。