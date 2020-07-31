非常时期，特殊举措（上）

文 / 华韵琴声

新冠病毒肆虐狂，蔓延世界各国家，加国难免遭祸殃，百姓宅家安全保。华人移民老人多，更是谨慎莫妄动，往昔聚会成泡影，众乐乐表演难施展。日久寂寞油然升，排除孤独良策何？苦思冥想束手待，非常时期新举措！华人服务中心莹，想民所想来分忧，组织开心分享群，网上活动热朝天。深入群众潜力挖，十名义工乐支援，各显神通技艺展。

2020.1.15“欢声笑语迎鼠年”，大型联欢火热场面成了美好的回忆，整整两个月，各自窝居家内，互不联系，没有来往，活跃在渥太华的众乐乐表演队，英雄无用武之地，长此以往……

华人服务中心沈老师，我们的知心朋友，了解民心，提出建议，一呼百应，104人入群！

3月30日开始，沈老师自挑重担，每周二上午十点到十一点，开讲英语，至今近十讲，每讲两次。开始选择Corona Virus（新冠病毒）有关单词，如待在家里、勤洗手、多喝水、戴口罩等，Take Care（保重）。以后，核心词汇，话题精句，对话示例，其他相关表达，四大版块，做成文件，事前告示。她认真备课，耐心讲解，清楚流畅，发音标准，反复诵读，举一反三，触类旁通。选取日常生活有关的吃饭，求医，打电话，买家具，与邻居交谈等。若有疑问，必作解答。结束时播放英语歌曲，悠扬动听，享受快乐，深受欢迎！

感召之下，义工们尽其所能，各显神通！

众乐乐表演队队长丛燕萍首战上阵。采用周立贞老师教学视频，四讲模特表演基本功。从模特站姿、走姿入门训练，做到挺而不僵，柔而不懈，亭亭玉立，端庄优雅，秀外慧中，美好形象如雕塑般展现！谁不爱美？颇为引人！然后走旗袍步，大腿起带小腿前，两腿交替猫步走，离地一寸错位态，手臂伸直指放松。大方文静，雍容华贵。接着运用折扇与团扇，舒展流畅，妩媚秀丽！视频讲解与示范搭配，亲力亲为，美女周静协助。四次循环，大家对旗袍走秀形成完美概念，为今后走秀奠定了良好基础。最近她又配合形势，心灵手巧制口罩！直观示范，互动热烈，场面火爆，趣味浓烈。队长带头，功不可没！

身姿舞动还需音乐伴奏。单秀英擅长歌唱，原先在Minto体育馆每周一，为大家教唱，现在当仁不让。照例发声练习，哼鸣，吸气，开喉，心肺腹腔全运动，肌肉内脏得锻炼，情感通畅无阻挡，身体怎会不健康！草原民歌《马兰花》，满载芬芳草原香，优美高亢旋律响，纯朴坚韧亲家乡。《你笑起来真好看》，春天的花，夏天的阳光，把所有忧伤都吹散！唱着这样的歌，我们怎能不陶醉！

经过专业培训，训练有素的李国珍，对黄梅戏情有独钟，她为大家介绍黄梅戏的起源发展，唱腔特点，把经典之作，流行大江南北《天仙配》，逐字逐句教唱。“你我好比鸳鸯鸟，比翼双飞在人间”，脍炙人口，广为传播。高爱玲夫妇作为每天必修课，爱不离口，可见一斑！《牛郎织女》民间故事，耳熟能详，国珍她嗓音圆润甜美，咬字准确，韵味十足，听来过瘾！其间常穿插猜谜竞答，活跃气氛，尽心尽职。

乐器专家宋立强，家藏各种民族乐器，葫芦丝，笛子，二胡，板胡，扬琴等等，简直像个博物馆。他精通葫芦丝，曾多次表演，还准备开班，义务教学，普及葫芦丝，弘扬民族乐器。他从先秦传说，傣族小伙救美，感动上苍，讲到民间传统，乐器结构特点，大小调排列组合，和声弦乐弹奏，无不精通！《山楂树》浪漫唯美，一曲《渴望》家喻户晓，荡气回肠！示范演奏惟妙惟肖！