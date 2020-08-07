——申园养老生活体验之一

文 / 一位老人

2019年10月从渥太华回上海，2020年1月我入住上海高端养老院——泰康之家·申园。

为我们服务的工作人员大多处在青春韶华年代，和我的孙辈年龄相仿。无论是管家还是保洁员、炊事员、管理员甚至工匠看到长辈都能礼貌地喊：阿姨早！叔叔好！其一举一动不禁使我想起在加拿大的孙儿孙女，千思万绪，心潮起伏！

入园第二天早上，我从四号楼出发，经过一条又一条走廊，过往匆匆的职工看到我都能主动打招呼，一声“阿姨早！”十分亲切。经过大厅，出了厅门，一位18-19岁的小伙（大概是保安吧）笑眯眯地举起手来向我敬礼，我感动涕零。这是职业规范呢，还是小伙出于内心的敬意？我不得而知，不管怎样，我心暖洋洋。

我带来的手机和电脑，必须联上申园网络，才能使用。电话告诉管家，不一会电机工来了，三拨两弄，解决问题；我的电脑经常跳线，上不了网，电机工不厌其烦一次次上门帮我点拨，达到我满意为止。有一天晚上，我看电视剧时，突然“啪”的一声，电视屏幕一片漆黑，老伴急忙打电话给总台管家（楼层管家已下班）说明情况，话筒放下还没冷却，电机工来了，打开电源柜一查，原来是保险丝烧坏了，经他一拨弄，电视屏幕光彩依旧，我喜出望外，一再表示感谢，他却平和地说“没事”。

类似事情不胜枚举。老伴告诉我一件感人肺腑的事，那是在去年一天清晨，他起床去厕所间，突然发现从厕所间到走廊及半个厅的地面汪洋一片，水达两厘米之深，步履难行，情急之下，拉起红线，紧急呼叫。不一会，总台管家赶到（楼层管家没到上班时间），见此情景，立即电话告诉工程部，不到三分钟，两位工匠拎着吸尘器赶到，很快将水吸完，接着，保洁员用拖布将厕所、走廊、厅堂擦得一干二净。这场由于洗衣机进水管脱落而引起的“水患”，从发现到清理完毕，仅用了半个多小时，工作效率之高，出乎意料，令人赞叹不已！

一月下旬全国新冠肺炎大爆发，1月26日“申园”果断封园。居民（养老人）出不去，探客进不来；原有的活动全部取消；有关生计的乐泰汇餐厅、乐选汇餐厅、零点餐厅、西餐厅及时作了调整；西餐厅关门，乐泰汇餐厅（自助餐厅）改为点菜自取，和乐选汇餐厅（点菜餐厅）一样，提倡各自打包回居室用餐，避免人员密集，防止“疫情”传播。

一天中午，我去零点餐厅领取已订的鲫鱼汤，由于容器小，鱼汤多，我捧着容器慢步走。经过大厅时，被肖总看到了，她注视着我，对我说：“这样不行，我们来拿”。旁边一位工作人员走来，将我的容器接过去说：“你带路！”。她拎着鱼汤容器跟着我走，经过一条走廊又一条走廊，到了四号楼。我说：“转弯上电梯就是家，不用送了”。她却不听我的“使唤”，坚持将我和鱼汤送到家里，直到鱼汤容器摆上餐桌才放心。这种服务到位，体贴入微的举措，我心有所动，便问她叫什么名字？她只是说环境部的，我再三追问，她才说姓黄，这种以服务为宗旨，不计名义得失的品质，十分高贵！

“疫”情来临，申园封园，居民（养老人）为了满足自己的口味，不能像往常一样出去买菜，因此网上或电话购物的人数倍增。每天附近店家送货员或快递员将所订的食品和物件送来，由于禁足入内，只能送到大门口门卫处，然后由保安人员一摞一摞地送到各大楼居民家。我们也多次电话向附近店家订购或网购食品，有蔬菜、鸡蛋、带鱼、大米、各类水果等等，份量不轻，都是“保安”帮我们送到家门口。保安们体恤老人、不厌其烦为老人排忧解难的行动，得到长辈们的赞许和敬重！

管家更不用说了，“有事找管家”已成了大家解决困惑的思路。忘带门卡不能进家门找管家；不会发短信找管家；不会上网购物找管家；不会将文章从电脑转到手机找管家……总之事无巨细都找管家，管家不厌其烦地操作直到令人满意为止。我们的管家，亲如家人，尊敬长辈，体贴入微，十分暖心！

事小见风范，滴水见太阳。申园职工的所作所为体现了诚信服务，传情至爱的理念，既惠于老人颐养天年，又为申园添光增彩，无愧于高端养老院的美誉！