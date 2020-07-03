父爱如山 ——写在父亲节前夕(4)

文 / 郭玉秋

我大学毕业分到了拜泉县，父亲的徒弟在那里运输公司工作，可以通天，在我档案尚没有到的时候，就让我去县医院报道。那时是1969年文革还没有结束，医院有个工宣队代表做院长，接待我，问想去哪科。我在上学时感到，医生能治病的就是外科和儿科。外科我身体不行，我那时有低血压，有时跟着老师去查房，时间长了会身出冷汗，头晕，外科手术要几个小时。所以我和他讲，去儿科。这样，我就是拜泉县医院的儿科医生了。

到了1970年1月5号，我在拜泉县医院结婚了，单位给办了一个简单的婚礼，事先没有和家里讲。很快传到了在齐齐哈尔的家中，有人告诉我，父亲听说我结婚了后，哭了。我心中一动，因为我觉得父母不会把我当回事，我结婚与否都是我个人的事，没有必要告诉任何一个人。原来父亲还很在意我。

再后来听说是周恩来总理的一句话：大学毕业生要一插到底，意思是我们要分到生产大队去，不能在县医院，我把这事写信告诉了家里。不久，一纸调令，把我从拜泉县医院调到嫩江地区所属下的一个部门当保健医，位于齐齐哈尔。因为拜泉属于嫩江地区，地区调人不需要单位同意，直接调转。来到齐齐哈尔上班之后，一天父亲领我去了当时嫩江地区管人事的一个人家中，只是礼貌的送了一盒点心，两瓶罐头表示感谢。现在想想，父亲的能量够大了，没费吹灰之力，就把我从县城调到齐齐哈尔。几个月后我儿子出生，白白胖胖，姥爷姥姥舅舅们都很喜欢。我都不记得是什么时候，爸爸带着他，到照相馆照了一张照片，至今这张照片还保留着。

1971年9月，我被调到哈尔滨船舶工程学院附属医院，任儿科医生，75年女儿出生。有一年父亲的徒弟的徒弟开车去哈尔滨，汽车出了毛病，那时马路旁没有汽车修理部，他找到我，我把他介绍到我们学院的汽车队，那里的师傅帮他把车修好。在修理过程中，他讲：到齐齐哈尔一提：二郭一陈，没有不认识的。我知道二郭是我父亲和我老叔。但是没听说过一陈。一陈是这小伙的师傅，我父亲的徒弟。

过了一段时间，汽车队的一位司机找到我，对我表示感谢，好像还拿了礼物。原来他去齐齐哈尔办事，突然汽车发动不起来，没有办法，突然想起二郭师傅，于是截了一辆车问是否认识郭师傅，这位司机说认识，于是把他车开到父亲单位，后来父亲把他的车修好，解了燃眉之急。

父亲晚年由于健康原因，烟酒都不行了，只好戒掉，每日喝茶打发时间。1989年12月1日患脑血栓去世。病重、去世等消息都没人通知我，就像我根本不存在一样。那时我已经来到渥太华了，直到几个月后，和在美国的四舅通电话我才知道。

很后悔，没有给父亲买过一盒烟，一瓶酒，一两茶叶。父亲爱吃西葫芦馅大蒸饺，现在有时我在做西葫芦馅蒸饺时还想到父亲爱吃这口，已经无法让他享受了。