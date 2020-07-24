【OTTAWA天天中文学校作文选登】渥太华的唐人街

龚欣妍 Mya Kung

渥太华的唐人街位于Someset Street，街上有一座很漂亮又古老的建筑“牌楼”。在牌楼上，雕刻着中国传统图腾凤凰和龙，牌楼大部分是由黄色和红色组成，和北京的牌楼相比，整个设计都差不多一样，很有中国传统风格。

在唐人街能吃到地道的中国菜肴。唐人街上有很多中餐厅，例如，金钟道港式餐馆、翠林菜馆等等，这里的中餐很好吃，让你在异国他乡也能品尝到中国传统菜肴的味道。中餐厅的菜单很有特色，它有汉英双语介绍。中餐厅也是可以帮你练习中文的特别的地方，因为在中餐厅，所有服务员都可以说中文，这样我们就能用中文沟通。当然，你可以在中餐厅吃到许多好吃的东西，例如：红烧狮子头、麻辣豆腐、红烧肉、蛋炒饭、米线、手抓饼、烧鱼等。

在渥太华的唐人街也有很多华人超市，超市里，什么都有，例如中国酱油、老干妈、中国香油、川味火锅底料……

一走到唐人街就像回到了中国一样。有很多超市例如，九龙超市、万丰超市等等。春节时，几乎所有唐人街里的商店都挂着一对红红火火的对联，把商店门打开，就能看见招财猫。

走在渥太华的唐人街上让人感觉像是地处中国城市街道，中国传统气氛浓郁，红红火火，热热闹闹。我喜欢唐人街，我更喜欢唐人街的美食。