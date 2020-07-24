文 / 十月 Canada

今天我的运气不佳，我弄丢了最后一顶跟随我多年的黑色的耐克牌儿的毛线帽子。我很喜欢它的款式，所以我连续丢了三个同样款式的它们。不过这一回，我再也没有地方买回同样的它了。

发现帽子丢了的时候我想了想，我觉得应该是我打开后备箱的时候，我原本拿在手里的帽子掉地上了。由于我当时正忙着给老铁拿带给他的东西，以至于没有人去过多地关注那顶帽子的放置。

后备箱关上以后，我们俩人又互相道别，然后又各自匆匆走开。

回想完这段貌似真实场景的整个过程，我的心隐隐作痛。我很喜欢那顶帽子，它扁平型的帽型设计很适合我的瓜子儿脸。小时候我姥姥总说，我长着一副恰好的瓜子儿脸。

“忘了它吧，忘了它们吧。”我想显得若无其事一点儿，但我的心仍旧在隐秘世界的角落里耷拉着脸。

我闭上眼昏昏欲睡，我很想及时睡去。这样，我就不必担心自己总是朝着一个没有出路方向自责了。但自责又有什么用呢，这当然没什么用，我也没有补救的法子。不过就是可以长久地陷入一种困境中不舍离去。

“没什么大不了的。”我继续想着这挥之不去的忧伤。是的，这事儿让我忧伤起来了。

“为这忧伤，我会由此获得其他的甜头么？”我忽然间想起了甜头。

我拿出一只生鸡蛋，这只鸡蛋在两指之间显得轻飘飘的。我打算玩儿一会把蛋清打出泡沫的乐子，想着Old fashioned表面浮着的蛋清泡沫，我就想要那泡沫的形式有一天它出自于我手。

“那蛋黄该怎么办，我拿那矜贵的蛋黄做些什么呢？”在这种无声胜有声的世界里，我觉得我应该获得一种独有的甜头。

蛋清的结局看起来还不错，它发着漂亮的与漂泊的光芒，被我灌在蓝莓与苹果的混搭品的表面。

结余下的蛋清泡沫，我让它融入蛋黄与重奶油成份里。这种融入与往日不同的是，Creme brûlée的表面给人以一种全新的想象，如不曾相识过的我们，相识以后种种的不寻常的去处。

浑然已知。

我便在昏昏入睡之时，假装遇上一些未知的获得与一些渴望的甜头。如这会儿，我好像又看见了被我弄丢的，我喜欢得不得了的那顶帽子。