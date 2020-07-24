【加拿大肝脏基金会专栏】因为疫情，等待肝脏移植的父亲 失去了最后的机会

加拿大肝脏基金会志愿者爱迪丝

父親的非酒精性脂肪肝病發展為脂肪肝炎，幾年後他被放到移植等待名單上，也找到了配型的活體肝臟捐贈者，但是，受新冠疫情的影響，多倫多活體捐獻者計劃被暫停。

肝臟移植是父親最後的希望，而這最後的希望因為疫情消失了。

3月25日左右，父親被轉移到渥太華總醫院的緩和治療中心。出於同情的理由，我被允許探望他，但那時他已經沒有反應了。我想和他聊天，和他一起聽他最喜歡的甲殼蟲樂隊。渥太華緩和治療小組對父親護理周到，他們告訴我們，由於新冠肺炎患者的預期激增以及對更多病床的需求，最好將父親轉移到其他地方，度過他最後的時刻。於是父親被送到了伊麗莎白•布魯耶爾醫院一間不錯的私人病房。由於疫情，這裏同樣只允許一個家庭成員陪護父親。

4月1日晚上八點半，父親平靜地離開了這個世界。當時母親守在他的身邊。我被允許去見父親最後一面。我們陪在他的身邊，度過了那個晚上——他去世後，醫院破例讓我們陪他一晚。

因為疫情，我們沒能舉行任何葬禮儀式。

父親是最善良的人。他不評論他人。他易於交談，樂於聆聽。他總是給人很好的建議。他很風趣，有幽默感。他很聰明。他愛鼓勵別人，總是支持他關心的人。我真的很幸運有他這樣的父親。他是我最好的朋友之一。

在父親患病期間，加拿大肝臟基金會做了許多超出其本職範圍的事情，來幫助我們：他們通過提供病友支持服務，幫助父親和我們所有人；他們幫母親和我在多倫多找住處，令我們可以離醫院近些；他們跟進聯系我們，關心我們如何度過那些最困難的時刻……每次與加拿大肝臟基金會的病友誌願者交談後，父親總是感覺好些，母親和我也是如此。誌願者們都很積極樂觀，為我們提供了許多我們自己根本不可能找到的寶貴信息。

如果有什麽辦法，可以防止其他家庭不得親眼看著他們生活中最重要的人像父親一樣受苦，我很高興貢獻一己之力。

今年，我參與了2020年“為肝漫步”籌款活動。以父親的名字“Paul”命名我的團隊，以紀念他。他知道肝臟基金會的“為肝漫步”活動，如果他還在世，他肯定想參與的。我以父親的名字命名我的團隊。

您可瀏覽“為肝漫步”的網頁www.strollforliver.ca， 查找“Paul’s Team”，支持為肝臟健康籌款的活動。