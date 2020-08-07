非常时期，特殊举措（下）

文 / 华韵琴声

谁能把那么多镜头定格下来？杨文英独占鳌头！她爱好摄影，深有研究。她为每个义工设置标志性头像，制作起始结束牌。她的专题是自拍的基本要求，选择合适的地方、光线、角度，层次分明，步骤清晰！具体操作，镜头、眼睛、高度、手势，交代明白。尤其对儿童的拍摄角度兴趣浓厚。平视、俯视、仰视，各有讲究，展示作品无数，不愧为摄影大师！她为我们摄下许多精彩画面，佳作多多！八段锦，强身健体，抗击疫情，也是她的拿手好戏！智多星，名副其实，点子多，办法巧，群里核心将领！

民以食为天，精通厨艺的Wendy，制作美味可口佳肴，驾轻就熟。先前在开心厨房曾多次授课，面包蛋糕，烧烤烹饪，无所不能。这次为大家推荐的小扁豆汤、马铃薯烤鸡腿、洋葱扁豆饭，价廉物美，材料简约，操作方便，营养丰富！阵阵香味扑鼻而来，胃口大开，食欲骤增。朋友们学后就做，果不虚传，增强免疫功能，为抗击新冠立下汗马功劳！

自给自足，自己动手丰衣足食，在加国确实可以。天气暖了，只要肯干，院子里的蔬菜瓜果，满园增辉。多才多艺的李家栋，园林管理独树一帜！他介绍渥太华气候、草地变菜地过程，育苗、播种、栽培、搭架、除虫、温室培养，系统理论，实践经验，样样在行！铲地耪地，整技打叉，肥水管理，更有一套！家院成花园，姹紫嫣红，五彩缤纷，大家赞叹不已，夸不绝口，饶有兴趣，互动热烈！家栋乐于助人，有问必答。近日天热虫多，他特别提醒豆角上蓋虫猖獗，介绍灭虫有效方法，切实可行！他别有情趣提出展示成果，评比表彰，热闹非凡，生机盎然，点燃人们埋藏心底的生命之火，可贵之极！

张志明是群里最热心的义工，他会自编快板，三句半，鼓励情绪，增强信心，积极面对。敲起竹板的笃唱，声色俱全耳目新，收集谜语引思考，脑筋来个急转弯！趣味横生，幽默灵动！他还对手机功能、种类、死机、储存等常见问题颇有研究，为大家解决许多实际困难。另外，兑换外币的困惑，他也百度到许多资料，尤其是使用银联卡，去银行超市取钱，在移民中反响很好，喻为指路明灯！

物质是基础，人们也有精神需求。爱好文学的陈彦伶，讲述东汉才女蔡文姬的传奇人生。荒芜的边塞景像，思念家乡，难舍儿女的复杂情感，全部融入《胡茄十八拍》的曲子中了！显示每拍歌词音乐，凄美动人，敲击心灵。善奏古筝的张爱群演绎出这样的效果，反响极佳！身为中学语文教师的戴华琴，克尽本职，普及了中华文化之美。从字词句篇到语修逻文，从诗经唐诗宋词到毛主席诗词吟诵，传播中华民族悠久历史，中华文化博大精深，散发浓浓的书香味！

我们的活动，风生水起，冲散疫情阴霾，重塑生活希望，解放精神，动力十足，携手抗疫，共克时艰！十位义工各有所长，疫情期间，为消除焦虑，充实生活，无私奉献。凡此种种，大家与沈老师通力合作，积极支持！历时一百多天，横跨四个多月，从每周四次改为两次，从微信到zoom，沈老师始终全程陪同！特别在Zoom，下载软件，进入会议，共享屏幕，新生事物的接受，尝试，感受，老师一一指点，反复多次，久未见面的朋友，屏幕聊天没完没了，兴奋无穷！讲课义工也可面对文稿，一气呵成，爽！设想月底能举办小型联欢，为节日到来再展才艺！

亲爱的读者，你们是否为Barrhaven老人点赞！有华人服务中心支持，有那么多热心公益的志愿者，有那么多热爱生活的参与者，他们向往美好，勇于创新，让我们携手共进，为创造幸福的晚年努力吧！

病毒嚣张何所惧，人类智慧潜无穷，永葆快乐好心态，共享开心丰硕果。祝愿世界都平安，祈福人类皆健康！