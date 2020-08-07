【OTTAWA天天中文学校作文选登】抗疫的日子

史元宾

最近因为疫情，学校都关了，我在家过起了抗疫的日子。抗疫的日子和原来的日子有很多不同。

首先，我们采取了一些防护措施。第一，我们现在需要多洗手。回家先洗手再脱脏衣服，脱完衣服再洗一遍手。第二，出去的时候，我们会和人之间保持至少两米的距离。第三，我们尽量不碰别人摸过的东西（家里除外）。

然后，我们在家里囤了一些东西。因为万一商店都关门了，我们就买不着东西了。我们囤了一些保质期比较长的食物和一些生活必用品，比如罐头、水、米、面、油、洗手液、卫生纸等等。

最后，我在家学习与在学校学习相比有很大区别。在学校学习的时候，我用纸来完成作业；现在，我要使用IPAD、电脑一类的电子设备来学习。我需要很多软件。比如，我用Google Classroom和Google Docs来完成老师布置的作业，用Google Meet来上课等等。

在家抗疫的日子有好处，也有坏处。好处是我不再需要冒着风雪走路上学，在家里还可以边吃东西边学习；坏处是我没法和同学一块儿玩儿，而且现在电子设备使用过于频繁，对我的眼睛有伤害。但是，我仍然希望疫情很快过去，希望我的生活能尽快变回到以前的样子。