文 / 十月 Canada

日出的霞光将天空映出灿烂的红色，红色从遮挡窗户的白色的百叶窗的栏板的缝隙蹿进微弱的光。我被光亮唤醒，我张开双臂，舒展着被黑夜僵在星星中的身躯。

我并不情愿这么快就要重新回到阳光明媚之中，我怀念黑夜赋予的梦境，我怀念着。并在这种深深的怀念之中，用力拉起百叶窗。

世界仍如昨天一般。

瞬间，我又不再眷恋黑夜，黑夜中的往事仿佛不曾存在过。小溪，我在溪流涌进时喷洒飞溅的水花里挥着鱼竿，鱼竿追逐着流水中偶尔冒出头儿的三文鱼。那鱼，也在欢快的水波中追逐着勺子样貌的鱼饵。

那笨鱼并不知道那是鱼饵，它以为那漂亮的蓝色的鱼形的勺子是一只任它捕食的小鱼。它想着饱餐一顿，我想的也是饱餐一顿。

我们拥有相同的叵测。

画面突而离去，我又进入到一幅新画面中。只见我坐在一辆去往某处的出租车上，手里捧着一只礼物盒子。我放下那礼物盒子，又拿起那盒子。我犹犹豫豫，我神情自若。

车停下了，我带着那盒子下了车。

我开始打电话，我一定和电话那头说了什么事。随后，我笑逐言开地解开礼物盒子的外包装丝带。那是一枚闪着金光的胸针，在晚霞下发着晃眼的光。

突然，有人拍了一下我的手臂。我渐渐地看不清楚了那耀眼的光影，我使劲地闭着眼睛，却仍然无能为力。我护着额头的手臂僵硬地率先回到了真实世界。

我被阳光拉回光的世界。

那鱼，我们遗憾地擦肩而过。我没有饱餐一顿，它也没有。我记住了那鱼，它漂亮的摇头摆尾的身躯。想必，它也会记住我抛去的鱼饵。

那胸针，它甚至没有来得及与我一起坐在咖啡厅的靠窗的座位上，我们一起旁若无人，我们一起在光的世界里闪耀。