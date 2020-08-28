【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的夏天

龚欣妍

夏天是我最喜欢的季节。每年的暑假都有很多的乐趣。

今年的夏天我干了很多好玩的事情，但是我最喜欢的还是和家人一起去了多伦多。这次和我们一起去的还有大伯一家人。我们两家人一起住在一个Airbnb里。这也是我第一次和堂哥堂弟一起度假。

我们一起去了Canada’s Wonderland。里面有很多好玩的东西但是我最喜欢的项目叫Viking Rage。大家都坐在一个很大的海盗船里面，它会慢慢开始来来回回的摇晃。慢慢的，它会晃得越来越高，越来越快。我们非常喜欢，所以连着坐了三次。这是我第二次去Wonderland，但是堂哥家是第一次去。本来他们不喜欢过山车，但是这次他们发现他们还挺喜欢的。我们都玩的很开心。但是只有一个遗憾，因为我们去的太晚了，天气太冷了，所以没办法去Wonderland的水上乐园玩。

第二天我们去了Legoland。在那里你可以用Lego自己做小玩具，你可以去那里的公园，你还可以买到自己喜欢的Lego。Legoland里面也有两个小的过山车！我觉得两个地方都很好玩，但是对于我的年龄来说，我更喜欢Wonderland。因为Wonderland有很多大的过山车和游乐项目，Legoland只有两个。但是我的弟弟妹妹却很喜欢Legoland。

最后我们还陪着妈妈去逛街买东西。那个商场真大，我们走了很久都没有逛完。妈妈爸爸找了个冰淇凌店，他们那儿有卖黑色的冰淇凌，是用活性炭做的。我的那个味道是椰子。那是我第一次吃黑色的冰淇凌，我很喜欢他们那儿的冰淇凌，我觉得比我们平常吃的好吃，因为它有一个很有趣的味道。

我希望每一天都是夏天，但是夏天太短了！