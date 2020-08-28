【后疫情时代·之】健康篇 常见的上呼吸道感染病症&预防及9月老人福利

——中华会馆后疫情时代系列讲座及活动

【讲座内容】

又入夏末秋初季，天气渐入凉爽，早晚温差大起来。这不寻常的2020，后疫情时代的秋季，大家更要保重身体，预防上呼吸道感染病症，避免抵抗力降低而增加感染新冠病毒的危险。老年人朋友们更要做好预防保护！

本次讲座，拥有十年临床经验的安省注册临床护士小溪将为大家线上讲解常见的上呼吸道感染病的病症及预防，并回答大家提问。

【讲座时间】

9月3日 下午2：30

【参加讲座信息】

Zoom

会议ID: 985 0829 9551

会议密码Passcode: 09032020

【主讲人介绍】

朱小溪

• 精诚健康服务中心负责人

• 安省注册临床护士

• 拥有十年临床工作经验

• 擅长于综合内科与老年综合病症的护理

【精诚健康服务中心】

渥太华首家全中文健康服务平台，提供医、护、药，及治疗师服务。

在渥太华市中心设有无预约诊所。

疫情期间提供免费线上问诊服务。

地址：381 Kent St. Ottawa, On K2P 2A8

全中文联系电话：613-232-4337

【9月会馆老年福利——免费送药】

从9月1日至9月30日，凡在精诚健康服务中心订药的年龄60岁以上（包括60岁）的老年朋友们，中华会馆的义工们将会老年朋友们免费送药。

请大家扫二维码入会馆老年福利群。为了更多朋友们和老年人可以更方便参与会馆的线上讲座和活动，我们技术支持辅助：“关于Zoom的使用指导”。

请有兴趣学习ZOOM使用方式的老人朋友们，也请扫二维码入微信群: