文 / 十月 Canada

“你是在乎我么？”

我突然感到很烦。被女同学追着问这种问题也不是第一回了，还总是被同一个女同学隔三差五地问。我不知道怎么回答，我打了一个问号回去。

等了一小会儿，见对方默不作声，我又画蛇添足地问：“我说错话了？”

“没有，你挺好的什么都没说错。”

此后许多天我们互不理睬，这让我有如释重负的感觉。浑身上下轻飘飘的，好情绪也是轻飘飘的，我对这种轻松的生活状态很满意。不再有人在我打篮球的时候总找我聊天了，这样很好。

“你快去和她先说说话吧，她最近几天天天和我叨叨你，特别伤心。”

“为什么要我先和她说话？我说话她也不理我。”

“你就让着她一点，她就是那个脾气，你多说几句就好。”

“为什么要我让着她？”

“因为她喜欢你呀。”

我对于有女生喜欢我这事感到很烦恼。我已经多次和她说过，不要天天想着早恋，早恋会影响我们考清华。

以前就听我爸爸说过，和女生相处起来很麻烦。我爸说所有的女生都喜欢瞎折腾，包括我妈。我也听不懂折腾是什么意思，可能就是很不好吧。

我今年十三岁，我喜欢打球跑步游泳，我也喜欢和长得好看的女同学做好朋友。比如，说喜欢我的那个女生，她确实挺好看的。不过我并不想成为她口中的男朋友，我现在不需要女朋友。

在沉默中度过了两天平静的日子，我觉得要不然就按她闺蜜说的，我和她打个招呼吧。

“你好么？“我发了一个打招呼的表情包。

“你怎么老给我发这个表情包？”

“这个不好么？”

“你是不是喜欢这个表情包的小姐姐！”

我突然不知道应该怎么回答她，我没有说话。她继续说：“你只有想起来问我要作业的时候才和我说话，我很伤心。”

“今天我没有要作业。”

“你就是为了作业和我说话，我讨厌你。”

我不知道为什么，女生很擅长莫名其妙地把自己拖入一种困境，并且试图把我也拉进困境。她删了我的微信，这是她第三次删除了我的微信。我想了想，我觉得我应该作个决定。我也删了她的微信，放弃了与长得好看的女同学做好朋友。

我又一次感到如释重负。

“她都快不行了，可伤心了。”她的闺蜜又过来请求我打破僵局，不过这次我遵守了自己对自己的约定。我无情地回了她的闺蜜，也算是无情地回复了她。

“那是她的事儿。”说完这话之后，世界如同末日一般。我很希望彼此间保持着世界末日的样子，那种远处依稀看得见有浓烟，而浓烟未见弥漫。

我秉持着心有怀念。又，心不再有涟漪。