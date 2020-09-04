文 / 任轶凝

盼望已久，梦幻般地，

你来到这，人间世上！

带来了万分喜悦，

带给人无限希望！

你的小脸，如春天的太阳，

温暖明朗，喜气洋洋！

你的眼睛，似夏夜的星星，

清新脱俗，清澈明亮！

你的小嘴，若粉色的花瓣，

柔软敦厚，含苞待放！

你的小手，像天使的翅膀，

美玉般无暇，令人心神向往！

你天庭饱满，圆润脸庞；

你五官端正，相貌堂堂！

你生机勃勃，淘气顽皮；

你天真烂漫，爽快开朗！

你探究一切，胆大好奇；

你精力充沛，活泼伶俐！

你温存乖巧，无忧无虑；

你快乐喜人，热爱亲情！

希望你亲爱的爸爸妈妈，

付出所有的努力，做好孩子的榜样；

珍视这上天的赐予，呵护这幼小的身躯；

带给你厚爱和严谨，保护你平安和健康！

培养你善良友爱，品学优良；

培育你性格温和，刚强阳光；

培养你坚韧不拔，独立自强；

培育你吃苦耐劳，奋发向上；

培养你真诚淳朴，谦逊礼让；

培育你乐观豁达，胸怀宽广；

培养你爱好智慧，知足乐常；

培育你稳重踏实，敢于担当！

盼望你远离小人，益友精良；

盼望你是非分明，正气浩荡;

盼望你博学厚德，修炼涵养；

盼望你喜爱运动，兴趣多样；

祝福你学业有成，快乐成长；

祝福你婚姻美满；家族兴旺；

祝福你心想事成，事业顺畅；

祝福你大有作为，平凡安康！

【注】1.2020年秋为孙子有凡所写，祝福他平安健康，快乐成长！