文 / 姚争

五十多年前，大概是一九六七年吧，我们这些师大中文系63级的学生，因为“文革”毕不了业，只能在学校里“逍遥”起来。班里男同学中，有些“文人雅士”便钻研起书法来，什么秦篆汉隶、柳公权颜真卿……讨论得十分热闹，作品比拼也很起劲。作为女同学的我可是不感兴趣，一心只想在文艺小分队里，学学忠字舞、练练对囗词、多多去表演。

后来听说书法迷们又把热点转移到“治印”上，就是刻章，这可就更高难了！不过这倒吸引了我。因为66年好像是一个叫宋彬彬的高干子弟，在天安门城楼改了名字为：宋要武。于是在全国掀起一场改名字的热潮，什么反帝、反修、红卫、永革、红军……都成了热门名字，我也赶潮流，把原来花花草草的原名，改成战斗味十足的新名字，正需要一个新图章。我就嚷嚷着“给我刻一个！给我刻一个！”，当时也没人理我。过了好久，钻研金石的几个同学，骄傲地向大家展示了他们的作品，同学们欣喜地欣赏着，评论着一方方材质不同、大小不一、字体各异的印章，我凑过去一看，哟！我也得到一个刻着我新名字的图章小小的、木质的，古朴的篆体十分清晰。我高兴地仔细端详，突然发现章的边框似乎划破了个囗子。我便生气地对治印者说：“你是不是用刀时粗心大意，刻坏了边框呀？”只见他冷冷地扔下五个字．“这叫残缺美！”掉头就走。我愣住了！啥？残缺美？在当时我的头脑里，只有高大全！只有红彤彤！金光大道！那才是美！十全十美才是美！残缺就是丑，怎么会美呢？当然咱毕竟是中文系的，似乎、依稀、仿佛，在什么书籍、杂志中，看到过对残缺美的论述，可我压根儿就不同意这种观点，这分明就是封建主义资产阶级的腐朽思想该严肃地大批判！但是转念一想，我又没有给过章材，平白无故得了一个，还有什么资格说呢？

一九六八年，延后一年毕业的我们，终于走出大学校门，踏上了社会。那工作的艰辛、生活的曲折、心理的落差，纷至沓来，一下子击破了我对生活单纯而美好的向往。简直叫人透不过气来……我用那枚印章领取粮票、油票；用那枚印章领取工资、奖金；用那枚印章收褂号信件、邮包，用那枚印章盖在福利分房的文件上……五十余年过去了，那枚印章也早己完成了它的历史使命，仔细端详它还是小小的、质朴的，木色从最初的浅黄，变成浅褐色。它静静地地躺在抽屉一角，那有破囗的边框，似乎在提醒我，残缺美！

回首五十年来，人生之路的种种，最大的感受就是：

生活是不完美的，不完美才是真实！不完美才是现实！残缺呈现出沧桑、残缺是岁月的痕迹、残缺让人看到风霜雨雪！只有经历过跌岩起伏，才能体会那残缺之美！

如今我和我的同学都步入古稀之年，有的事业始终不顺遂、有的家庭矛盾变故……在身体方面更是各种状态。有的慢性疾病缠身、有的不良于行、有的开刀动过大手术……发稀齿摇、目糊神衰，似乎并不完美，然而我们忍耐、淡然、韧性、顽强！坦然面对一切，默默承受一切，无怨无悔！正如歌中唱的：我曾经豪情万丈，归来却空空的行囊。尽管我们在独处时，会有酸楚的泪流过脸颊或心头，但是在人前，呈现的总是开朗的笑容，和乐观的情绪。

我想，人生就像一首乐曲，有高昂，也有低迴；人生就像一幅画，有重彩浓墨，也有留白；人生就像一局棋，贵在进退搏弈，无论成败；人生就像一驾重车，我们只有埋头奋进，不抛弃、不逃避！

衰老与疾病，与如今的我们如影随形，面对日益浓黑的人生之夜色，我们一如既往的努力、沉着、冷静，欣然迎接又一天的清晨阳光！

伟人诗云残阳如血！那是一种辽阔战场生死搏杀后的壮美！古人诗云．留得残荷听雨声。我想起我的原名：莲。那洁白芬芳，在岁月的冲刷荡涤中，消失殆尽；只剩下几片残叶，让多愁善感的人增添萧瑟秋风、淅沥秋雨的凄美吧？

感恩在艰难中给过我关怀帮助的人们！忘掉那些有心无心的曲解或误会！我想，这也许就是在有缺憾的人生中，所焠砺出来的美的光辉吧！