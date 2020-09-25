文 / 匡裕莲

记得2019年11月，我买了今年春节后回国的机票，准备在渥太华和家人快乐的过完春节就回国。谁知天有不测风云，传来噩耗，病毒暴风般席卷世界。病毒漫延，病人猛增，不少人消逝在病毒的恶浪中。国门关闭，飞机停航。人们不能去单位上班，而是在家中网上工作。孩子们不去学校上课，而是在家网上学习。老人们在家无聊的呆着。人们出门戴口罩，人们交往保持二米的社交距离……如此等等。

老呆在家里，活动空间是有限的。上班的、听课的都不能打扰。我心中很郁闷，怎么办呢？

以前，我定时听英语、看书报、写字、参加社区的各种有意义的活动；和朋友们聚会、娱乐、聊天、散步、打拳、跳舞、唱歌，生活内容有滋有味，多姿多彩。疫情暴发，影响了人们正常生活。在特殊的日子，人们以不同的方式，抗病毒。

一天，我偶然看见中央电视台书画频道绘画课堂系列节目，这引起了我高度的重视，看花鸟画教学激起了我学习的兴趣。学画国画，这是我年轻时的追求、但因种种原因没有机会。现在机会来了，趁机抓紧时间学习，干自已喜欢的事，在家学习绘画，这是件很有意义的事，又使自已减少被病毒传染的机会，何乐而不为呢！

我认真听老师讲绘画课，从理论上对所画花鸟有概括的认识，再翻看老师的示范教学，从整幅画的布局，主从关系，构件搭配，色彩浓谈，疏密间距，等等诸方面老师都作了细致的指导，示范。课后我据老师的指导“读”相关作品，画荷花就读《爱莲说》，画梅花就读《卜算子•咏梅》，“已是悬崖百仗冰，犹有花枝俏。俏也不争春，只把春来报”。读诗读文以及相关作品，增強对所画作品的认识、理解。文学和艺术是有区别的，但他们是相辅相成统一的整体，读相关作品，对提高绘画水平是很有意义的。“更重要的是读”绘画作品，去理解作者，作品。要看懂一幅作品是不那么客易的，这就太专业了。对我这种初学者而言，要求太高比较难办，尽力而为吧。但我还是努力去学习，认真阅读。

我下决心动笔实践，不管画成什么样，自画自已欣赏。我大胆的拿好画笔，铺开画纸画吧。我找到最简单的图案试笔。圆不圆，方不方的图案出现了，这画的什么呀，自已看见都笑起来了。这总是万里长征，迈开了第一步。经过一段时间的摸索，我开始模仿简笔的花鸟画。再进一步摸仿老师的画，更大胆学习张大千、徐悲鸿、齐白石等大师们的画。几个月的学习，有点点进步，我快乐，我坚持天天画。一天不画，就有失落感，绘画已成了我生活中不可缺少的组成部分。功夫不负有心人，我还大胆试着画荷花、梅花、牡丹等等。几个月的努力，没白费。我分期分批将习作以“防病毒，老儿童学绘画，作业之一”，直到现在，一组九幅画，发了十几组朋友圈，准备让朋友批评，提改进意见，同时也让朋友分享我的快乐。结果受到朋友们的称赞，鼓励。

在疫情期间，我学绘画，八十二岁了也充满信心。不嘗结果，我在乎过程。深感很有收获。最重要的是收获了自信，收获了快乐！自信、快乐应当自已去寻找，去发现，去创造！快乐就会登陆你的网站，自信就会敲开你心灵的大门。