别开生面联欢会 ——《走进十月的阳光》云端聚(下)

文／华韵琴声

除了歌舞，还有太极双扇《中国功夫》，表演者吴式太极拳第六代传人梁喜惠教授，在铿锵有力歌声伴奏下，一招一式，一阴一阳，刚柔相济，优美舒展，不愧太极传人！微电影《着红袍，帽插宫花好新鲜》，更富创意！“最美湘女”郑雪，以黄梅戏《女驸马》中《谁料皇榜中状元》唱段为线索，全套红色标准状元服，唱出为救郎君喜中状元的开心得意，夫妻恩爱花好月圆！字正腔圆，韵味浓郁，转身摔袖，均有功夫。背景众多戏曲照片衬托，故称微电影，别具一格！

云端联欢不同现场欢聚，其间的场景组合，音响效果，画面切换，诸多技术操作难度决非三言两语可述。整场节目的重头戏，安排在开头、中间、结尾。开场的书法秀《我爱你祖国》，既要弘扬古老艺术书法的悠久历史，又要融入现代国庆主题，多才多艺的郑雪策划，让五个不同年龄段老人，当场书法表演，92岁高龄的叶妈妈书写《我》，近80的陈彦伶写《爱》，70的黄性鸿写《你》，较年轻的郑雪和梁喜惠，分别写《祖》《国》，无声的画面难以显示，海老会副会长黄性鸿，新作诗歌《有一种桥叫课堂》，让林平老师朗诵。林老师那富有磁性的声音，情深意切地表达诗中传递的情感。随着周末，一老一少，肩背书包，走进两个课堂，孩子学习中文，牢记祖国语言之美，老人学习英语，适应异国风土人情，抑扬顿挫，琅琅上口的音响伴奏，书写画面清晰流畅，新颖独特，别致时尚，成功了！气势恢宏，感人肺腑的爱祖国情怀，也得到充分表达！

中间《我的中国梦》，四人朗诵，戴华琴、阎健、杨文英、刘桂芝，选取素材，熟悉内容，咬准字音，融入情感，反复排练，必不可少。专家林平亲临指导，取得可喜进步！设置虚拟背景，配上相应音乐，切换每人场面，又是面对的难题！杨文英刻苦钻研，多次调试，终于突破难关！这可是整台节目中，唯一包含众多特色的直播！

结尾群口快板《海外游子思故乡》，由张志明创作并演出。快板，国人喜闻乐见，灵活快捷的表现形式！道具快板只有一副，怎么办？群策群力，因陋就简，锅瓢盆筷，装饰红绸，像模像样！高爱玲、陈学义、杨文英，三个天津老乡，出口顺畅！抗击疫情献爱心，海老会组织来动员，捐款支援武汉人，一呼百应成绩斐。中国大使馆送口罩，关心华人暖胸怀！的的笃，笃笃的，声声情，句句爱，夸我祖国显自豪，手举红旗飘高空，完美！这节目在公园录播。

穿插节目中的访谈美篇，也颇具特色！诗人黄性鸿谈到创作的灵感，亲身经历的感悟。高爱玲扮演记者，采访社区热心公益活动的张志明，受面对面限制，只能《时空访谈“两个空间，一个主题”》。形式独特，主题明确。与华人服务中心小沈老师制作的美篇有异曲同工之妙！在这非常时期七个月来，累计线上活动68场，参与人数超2081人，13位义工举办丰富多彩讲座。7月30日，8月27日，两场直播联欢，愉悦气氛，为今天的云端聚会奠定基础，积累经验。

红彤彤的十月，喜盈盈的双节，乐悠悠的歌声，轻翩翩的舞姿。朋友们，这秋日花圃的百花争艳，是否奇美夺目？236位老人足不出户，端坐家里，对着屏幕，就能欣赏到如此别具一格的视觉大餐，原本孤单压抑心情怎不开朗舒畅？他们拍手叫好，此起彼伏，称赞不已！由衷感谢组织的关爱！

幕前的缤纷绚丽，是演员及幕后工作人员、志愿者的辛勤付出。书法秀的大红纸张，巨型毛笔哪里来？国内的戴华国夫妇，远涉重洋，克服困难，携带而来。那些复杂画面谁来制作？书法秀创意，微电影设想，郑雪女士功不可没！是她不顾眼疾，边点眼药水，边熬夜而成。主题海报设计，节目单和节目介绍制作，杨文英女士反复修改完善。我们为她们的无私奉献点赞！林平、Lisa侯、Nancy沈三位老师，技术操作，分工细致，配合默契，准备充分，掌控网速快慢，音响高低，画面清晰层次，确保整场演出顺利进行。我们为她们的尽心尽职感恩！筹备组多次协调，布局，力求尽善尽美，度过许多不眠之夜！我们心存感激！

走进十月阳光，我们豪情万丈，面对疫情蔓延，我们风雨同舟，留住温馨记忆，憧憬美好未来！砥砺奋进，再创辉煌！