【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的妈妈

张心月 April Zhang

我有一个了不起的妈妈,她马上就四十一岁了，过几天就是她的生日，所以我想把这篇文章写完，做为她的生日礼物。

我妈妈有齐肩长的深棕色的头发，大多数人误认为是黑色，但在阳光下，它是发光的金色。她戴着一副方形的红色眼镜，看起来很有学问。她有深棕色的眼睛，高高的个子，不胖不瘦的身材。妈妈走路特别快，做事情也很快，一般人都比不过她。

当你需要妈妈的时候，无论你需要拥抱还是想找她说话，她都会在那里。她特别负责，喜欢告诉别人该做什么，不该做什么。妈妈管我们很严，她的脾气也很急，一旦你做错了事情，她的情绪马上会从开心变成生气，大声的训斥。我会知道这些，因为妈妈已经训斥我和我弟弟很多次了。我最害怕妈妈生气了。妈妈生气的时候经常发生在她太累了或者太饿的时候，知道了这点，我们就非常小心不让妈妈太累或太饿。她平常看起来像一个非常严肃的女人，但是当她微笑时，她整个脸像一个孩子在圣诞节的早晨一样亮起来。

妈妈有个神圣的工作：护士。妈妈告诉我，她原来在中国是手术室的护士，现在在一家养老中心做护士。爸爸工作很忙，所以他要求我妈妈辞职，这样就能照顾家和我们了。我希望自己快快长大，帮助妈妈照顾家里。

妈妈对我和弟弟照顾的特别好，做好吃的，照顾我们身体。妈妈对我们每天穿什么特别严，尤其是不允许我们穿的衣服比她少，冬天要求我们必须穿秋裤。为此，弟弟和我都快疯了。我每次在家先穿上，等到学校就脱掉。

妈妈很注意我们的学习，但比起其他爸爸妈妈，她算是松的，她说我们最重要的是开心幸福的长大。

妈妈很爱我，我也爱我的妈妈。