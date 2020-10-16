寻常百姓的村庄《工人阶级》

文 / 十月 Canada

“汽配厂招工：会英语的优先考虑，不会英语的也可以做这个工作。公司有培训。具体工作就是车辆出厂前检查某个部位的零件是否合格，发现不合格的零件换成新的。”这是一则贴在邮箱侧面的中文招工广告。广告纸的最下面有备注：此工作需要能长久站立。

村里的中国同胞越来越多。原来在其他工厂上班的人们，由于搬家，不得不就近寻找新的工作机会。

由于先前的工作经验大都是工厂圈，或是其它类别不需要讲英语的环境。小环境引领着一拨懒得学说英语的人们，从一处安于之地涌向另外一处安于之地。大家互相帮忙，总可以发现工作的容身之地。

相比渥太华的高知环境，大多伦多的低就地带显得如此平易近人。

多元文化布满大多伦多的各处，各族裔人民内部，都有一拨群众需要在无语言要求的封闭的小环境中生活。农场、车间这样的工作受到众多村民的关注。

做工人阶级么？

没有当过工人的人，有时候常有一种幻觉，幻想着车间工作的简易和重复的不费脑的快乐。日复一日年复一年做着同一件事儿，总换一种零件，总往一处放同一样东西。

我曾经也带着这种强烈的愿望，去做厂车间贴产品标签的工作。那种，从一张满是标签的A4纸上，撕下来一个指甲盖大小的标签，往手边排排放着的纸口袋上那么一贴，完事。

想想都是活少、钱多、离家近的感觉。

肯定地说，我有十分钟的时间是快乐的，然后我就发现事情有点不对劲了。

总是左手按住纸，右手撕下标签，双手贴端正，左肩膀和右手腕酸了。又换左手撕右手按，两边肩膀手腕都酸痛了。来来回回干了一小时，抵达了厌倦的极限。

说实话，我坚持干了好几天。我不能说干一天就辞职？那不像话。我干了七天。我辞职，不是因为我干不了这么轻松的活，我只是发现七天已经彻底结果了我的好奇心。