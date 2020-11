【渥太华·陈大晚诗集】

庚子【旧酒新瓶系列】(12) 之〔夏日闲情唱晚〕

春去天陰甫入夏 攜眷多市賞櫻花

群芳褪色隨雨後 湖濱道左多幽雅

乍暖還寒園林下 攝取悅容一樂也

人花競艷忙不迭 落櫻片片那管他

野雁遊戈鮮水花 鴛鴦戲水如詩畫

市內公園釋煩惱 共譜夏天的童話

貂嬋閉月也羞花 嫦娥奔月成佳話

黛玉葬花空餘悵 梅花三弄冠中華

庚子【末世金曲中译】

—— you raise me up (养育之恩)

余曾失落 也曾落魄 危機四伏 疲莫能興

韜光養晦 靜觀其變 有朝一日 爾伴身旁

余蒙支撐 屹立高山 余蒙參扶 駭浪驚濤

強如盤石 在你臂彎 余蒙扶掖 喜出望外

庚子【末世薈萃系列】(06)

之〔2020怨曲〕前傳

(甲)『摩登駢文』



驀然回眸,苦思韶光倒流,萬般感受,淒滄得未曾有。當歌對酒,煩惱湧上心頭,借問五柳,怎消拋諸腦後。蟹肥花瘦,又到入秋時候,可遇難求,心儀福慧雙修。

世紀天災,人類不思悔改,節制忍耐,德政翹首以待。嗚呼哀哉,疫情成障礙賽,慷人之慨,免費午餐出台。錢從何來,民脂民膏所在,擔沙塞海,財赤鐵般遺害。

內子英明,家務指揮若定,舉重若輕,頻施看家本領。散發心聲,大多來日居停,辭別渥京,方便長女照應。舊物飄零,嗟乎全成幻影,紅魚青磬,蒸發同哭三聲。



(乙)『自侃五言仿詩』(一)

大屋搬細屋 捨棄千擔穀

接二竟連三 抱頭且痛哭

前者泛草木 嗟乎居無竹

後者神安排 三餐暨一宿

渥京遠孤獨 攜眷寓鎮屋

三層設三廁 園庭上階綠

十七載同宿 樂爾不思蜀

歲月不停留 思危譜怨曲