【加拿大肝脏基金会专栏】0岁与12岁 乙肝疫苗何时打最好？

你記得你家小朋友是什麽時候接種乙型肝炎疫苗的嗎？如果住在安大略省，很可能他們是在12歲上七年級時接種的。加拿大各省接種乙肝疫苗的時間各不相同，卑詩省統一在嬰兒出生時接種，而安省則是統一為七年級的學生接種。哪一種方式會更有效地預防乙型肝炎呢？

答案是新生兒接種。因為嬰兒期和兒童早期是慢性乙肝的高風險期，90%的病毒感染者將終生攜帶病毒；青少年及成人染上病毒後，大多數可以自愈並產生抗體，僅有約5%至10%的人發展為慢性乙肝。

本周一項發布於《加拿大醫學協會雜誌》上的研究，再次證明了嬰兒接種乙肝疫苗的必要性，督促統一新生兒乙肝接種方案，並同時更好地為孕婦篩查乙肝，以避免不知情下的病毒傳播。

這一最新研究通過分析安大略省2003年到2013年的數據，發現了139例出生於加拿大的、12歲以下的乙肝感染的兒童。研究者認為實際數據可能會更高，因為大多數兒童從未接受過乙肝測試，而且感染者鮮有癥狀表現。

研究的合著者，多倫多肝病中心研究員及執業護士碧安迪（Mia Biondi）發現，62%被檢查出染有乙肝病毒的孕婦，沒有被進一步檢查其服用的抗病毒藥物是否可阻斷病毒的傳播，而有的孕婦早從未服用抗病毒藥物。而攜帶乙肝病毒的孕婦，可能在分娩期間或者嬰兒出生的前幾個月中，將病毒傳染給嬰兒。

“很明顯，現行的12歲接種疫苗的策略，錯失了那些有效的幹預時點，”碧安迪表示：“希望我們的這一研究促動與安省政府的對話，討論改變乙肝疫苗的接種策略。”

我們的立場：全國統一嬰兒乙肝疫苗接種

加拿大肝臟基金會支持對加拿大全國各省新生嬰兒的乙肝疫苗接種，而且促請所有省政府統一疫苗註射日程，令跟隨父母在省區間移居的兒童不會因註射時間的差異而被遺漏。若無治療，慢性乙肝病人因肝功能衰竭及肝癌早逝的機率高達20%。盡管在成年接受治療可降低發展至嚴重後果的風險，但治療費用昂貴，並可能需要終生接受治療。而且在成年期接受治療，遠不如及早預防乙型肝炎有效。

幾乎所有在全國範圍內提供乙肝疫苗的國家都是為初生嬰兒接種疫苗 ——這也是世界衛生組織（WHO）所建議的策略。