【加拿大肝脏基金会专栏】看医生时，应该问哪些问题？

看醫生可能是一個充滿挑戰的經歷。許多醫生的日程安排繁瑣，可能沒有足夠的時間與您詳細討論病情。作為患者，您都需要為自己的健康負責——向您的醫生或醫護人士提供準確的信息，並確保您理解他們提供給您的信息。

以下是加拿大健康慈善聯盟發布的“健康指南”的要點，建議您詢問醫生的問題，如何從每次看診中獲取最大收益，以及如何尋求第二意見。

要告訴醫生什麽信息

在去看醫生之前，列出以下信息：

您的每一種癥狀出現多長時間了？您第一次註意到它們是什麽時候？ 您一天中什麽時候感覺到大多數癥狀？在飯後？在特定活動中？ 列出您已經嘗試過的所有療法/藥物，以及開始/停止服用的時間。您對這些藥物的反應如何？ 列出您當前正在服用的所有藥物，包括處方藥、非處方藥、草藥，補充劑等。

要問醫生什麽問題

在看診期間，請盡最大可能獲取以下問題的答案。不要害怕做筆記——有很多事情要記，病人很輕易就忘記了一些可能被證明是至關重要的事項。我們建議您讓家人或朋友陪同去看醫生，同時做筆記，以確保您不會錯過任何重要信息。出於禮貌，您可以讓您的醫生知道您正在做筆記，因為信息量可能太多，您希望以後可以參考。

您認為我有什麽問題？診斷結果是什麽？我需要做檢測嗎？如果需要，什麽時間可以做檢測？ 我什麽時候以及如何可以得到測試結果？ 接下來應該怎麽做？我有哪些治療選擇？ 醫院、診所或者醫療中心是否有社工或患者顧問，可以幫助我更好地了解接下來的步驟嗎？您有沒有患者資訊單張或小冊子，可以供我閱讀以自我教育？ 在哪裏可以獲得更多有關我的病情的資訊？我需要改變生活方式嗎？ 我還能做些什麽來改善自己的狀況？如果我開始感到不適，應該與誰聯系/應該去哪裏？

如何征求第二意見

第二意見可能會幫助您了解有關疾病的更多信息，獲得對治療方案的不同看法，以及令您確信您正在尋求正確的治療方案。請記住，許多醫生都理解患者尋求第二意見，特別是在診斷出重大疾病的情形下。如果您不好意思讓您的專科醫生您轉介您給另一位專科醫生，您可以讓您的家庭醫生將您轉介給第二位專科醫生。