寻常百姓的村庄《垃圾》

文 / 十月 Canada

住公寓的时候，没想过扔个垃圾会有复杂的路径。径直去垃圾间，按下分类图示指引的按钮，打开垃圾通道，把对应分类的垃圾扔下去。

这让我觉得生活很便捷易懂。

住别墅的差异是要多操心，多多操心，更多地操心。

连最便捷易懂的扔垃圾的事儿，我也需要网上查询一下，居住的此区域，如何领取垃圾桶，与获取信息：一周里的哪天是村里的收垃圾日。

二手房无需多此一举，此乃新区新房之必经之路。

我得赞扬，加拿大的所有办事指南都可以在网上查询到，并且解说得精准。在这一点上非常符合我的心意。

我不乐于与人交往，不乐于寻求他人帮忙，乐于凡事亲力亲为。

得到了电话号码，打电话吧。按号码拨过去，接电话的是一位和蔼可亲的女士。

她询问了地址，以及核对好房主的必要的信息。然后告知周四为收垃圾日；周四同日，工人会把政府免费分派的三个垃圾桶放在门口的车道上，下一个周四，就可以正常收垃圾了。

她还会讲明白，厨余垃圾的丢扔规矩。不合规矩的丢扔工人不会收，但工人会贴条，留下指引正确丢扔垃圾的方式。

有纳税，有纳税人获得的免费服务。这非常加拿大。

除了可回收垃圾、厨余垃圾、无用的垃圾，还有废电池、花园垃圾，以及各样式儿等等种类的垃圾，扔掉它们的另一种方式是亲自去废品站。

开车去废品站，通常会很近。

废品站的门房简单询问一下你来自哪里，然后告知你垃圾分类区域的号码。找到那个区域，把对应的垃圾扔掉。

听起来很酷么，实际上也是很酷。