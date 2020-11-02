OCCSC 45周年庆首届线上筹款晚会隆重登场 免费注册正式启动!

渥太华华人社区服务中心(OCCSC)服务新移民已经45周年了。

OCCSC于1975年由五位义工创建，于437 Gilmour街一张桌子的办公室内开始服务华人移民，至今拥有四十七位全职员工，每年服务8，000多位客户，并成为加拿大首都地区提供服务最全面的新移民服务机构。创办人之一周强安先生，目前仍积极为中心贡献。

这45年间，OCCSC也获得了众多合作伙伴、爱心人士以及社区朋友的鼎力支持。为了庆祝这个值得纪念的日子，诚挚地邀您参与其45周年庆线上筹款晚会，携手为更多的移民朋友提供优质的服务。

日期: 2020年11月26日，星期四

时间: 19:30-20:45

形式: 线上直播+录播+PPT演示

门票: 免费网上注册

期待您的加入，与我们共度一个美好而难忘的夜晚。

这场精彩纷呈的晚会，将通过精心制作的视频及OCCSC新任行政总监Sharon Deng的致辞，回顾中心45年的发展历程及核心使命。此外，晚会有颁奖、客户感言视频、免费幸运抽奖直播、线上竞拍及精彩的节目表演。CBC电视新闻主播Adrian Harewood将担任线上直播晚会主持人。

上网注册者，都将获赠45周年庆纪念册(电子版），并将以注册编号，参与直播中的免费抽奖。奖品包括市长礼篮、大统华价值$150的美食礼篮、餐厅礼券等。