【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的妈妈

林靓瑶

我的妈妈个子不太高，留着短发，喜欢笑。在我的眼里，妈妈总是为我忙个不停。

当我出生的时候，妈妈和爸爸还在上学。每天上完学，妈妈会从幼儿园接我回家，那时妈妈还不会开车，只能抱着我回家，非常辛苦。一到家，妈妈就会忙着做饭，晚上把我哄睡着以后还要学习，每天都睡得很晚。当我懂事一点的时候，有一天妈妈拿出来了一本笔记本。到那时我才知道妈妈每天晚上不仅要学习，还会抽出时间来给我写成长日记，记下我成长的每一个细节。这本成长日记，妈妈给它取了一个很好听的名字，叫做“小荷已露尖尖角”。妈妈说：“我的女儿是我家里一朵美丽的小荷花”。在日记里，妈妈记录了我什么时候笑，什么时候哭，什么时候开始叫妈妈、爸爸、哥哥，什么时候开始走路，什么时候开始长牙，等等。其中有一段，最让我感动，妈妈是这样写的：“2010年11月12日，下午去幼儿园接Leanna，见她正从书架上拿一本书，然后放到桌子上，自己坐在小椅子上，认认真真地读起书来，她认真读书的样子好可爱，我不忍心打搅，就在旁边观察她。读了两页，一转头突然发现妈妈来了，就像小鸟一样地扑了过来，每一次妈妈都会把她高高地举过头顶。回到家以后，妈妈拉住她的小手说：‘妈妈好爱你！妈妈好喜欢你’！Leanna咯咯地笑。真是个可爱的宝宝。”在妈妈眼里无论我做什么，我都是一个可爱的宝宝！

我的妈妈就是这样爱我的！我也会用自己独特的方式来爱我亲爱的妈妈！