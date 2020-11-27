【新起点律师事务所专栏 】购买新房需要知道的HST退税事宜

大家都知道在安省，HST税率是13%。其实这个13%的税率是由两部分构成的：联邦的5% Goods and Services Tax (GST)和安省的8%的Retail Sales Tax (RST)。

不同于住宅二手房交易（免交HST），买新房要缴纳13%的HST。

作为政策鼓励，无论新房用途为自住或出租，均有HST退税。需要指出的是，退税退回的仅是缴纳HST的一部分，不是全部。



HST退税有多少？

退税由2部分构成：联邦和安省。

1、联邦退税（所付的GST x 36%）：

• 房价在35万及以下的，联邦退税=房价5%36%。按照35万算，最高退税额为$6,300。

• 房价在35万到45万之间的，联邦退税随着房价上升而直线递减。具体而言，联邦退税率由35万时的36%直线递减到45万时的0%。文字理解起来比较困难，华人的数学都很好，用下边的公式理解起来更容易一些。

o 联邦退税=（$450，000–房价）/100，000*6,300；

• 房价超过45万，就没有联邦退税了。

安省退税（所付的PST x 75%）：

• 房价低于40万时，安省退税=房价8%75%。按照40万算，安省最高退税额为$24,000。

• 房价超过40万，退税额为最高限额$24,000。

如何申请HST退税？

• 自住：通常情况下，买家无需自己申请，因为开发商会向国税局代为申请自住房的HST退税。新房购房合同通常都会写明买家将HST退税转让给开发商，合同价款已包含了HST退税。为什么要这么做的？其目的是为了使成交价格看起来较低，具有市场竞争力。需要说明的是，自住买家在交房日要向开发商提供承诺书，承诺新房用途为自住，并且承诺如国税局拒绝HST退税申请，则买家赔偿开发商退税金额。

• 出租：开发商不代办申请退税，交房时买家缴纳13% HST，而后买家（房东）应在开发商交房日2年内，申请退税。

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